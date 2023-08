Hyundai và Kia thu hồi hơn 91.000 ô tô tại Mỹ để khắc phục nguy cơ cháy nổ

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 3/8 (giờ địa phương) đưa tin cho biết hãng xe ô tô Hyundai và Kia của Hàn Quốc tiến hành thu hồi hơn 91.000 xe ô tô mới tại Mỹ do nguy cơ cháy nổ.Đối tượng là các mẫu xe Palisade 2023-2024 và Tucson, Sonata, Elantra, Kona năm 2023, Seltos 2023-2024 của hãng Hyundai, cùng Soul và Sportage 2023 của hãng Kia.Hãng ô tô Hyundai và Kia giải thích lý do thu hồi là do thiết bị điều khiển điện của bơm dầu ISG (hệ thống giúp tự ngắt động cơ khi dừng xe) có khả năng có phụ tùng điện tử bị hỏng, gây ra hiện tượng nóng động cơ.Hai nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc cho biết các đại lý sẽ kiểm tra lỗi, và thay thế thiết bị điều khiển bơm dầu bằng điện nếu cần thiết, đồng thời đề nghị chủ phương tiện tránh đậu xe ngoài trời cho đến khi xe được kiểm tra, sửa chữa.