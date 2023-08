Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ thị đối phó mạnh mẽ trước các vụ tấn công liên tiếp dân thường bằng hung khí

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 4/8 gọi vụ tấn công dân thường bằng hung khí ở gần ga Seohyeon, quận Bundang, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi là "khủng bố với người dân vô tội".Theo đó, Tổng thống chỉ thị huy động tất cả lực lượng cảnh sát để có biện pháp đối phó mạnh, trấn an người dân khi vụ việc lần này xảy ra chỉ nửa tháng sau vụ đâm dao tấn công người dân ở ga tàu điện ngầm Sillim (quận Gwanak, Seoul) hồi cuối tháng trước.Tổng thống yêu cầu phải có biện pháp đối phó mạnh mẽ để người dân có thể an tâm trước các vụ sát hại người bằng hung khí mà không nhắm vào nạn nhân nhất định nào.Cùng ngày, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee-geun đã ra tuyên bố khẩn về các hoạt động an ninh đặc biệt đối với các tội phạm hành hung người bằng hung khí.Giám đốc Yoon cho biết tình hình hiện tại là vô cùng khẩn cấp, sự an toàn của người dân đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi các tội phạm hung ác. Tội phạm tấn công người vô tội trên thực tế là một hành vi "khủng bố". Cảnh sát sẽ tiến hành ngay các hoạt động an ninh đặc biệt để đối phó với các đối tượng tội phạm này đến khi người dân có thể an tâm trở lại.Theo đó, lực lượng cảnh sát sẽ được bố trí tới những khu vực tập trung đông người dân lui lới, đẩy mạnh các hoạt động tuần tra để có thể khống chế nhanh chóng tình hình khi xảy ra sự cố. Các đối tượng tình nghi có mang theo hung khí hay có hành động khác thường sẽ bị kiểm tra và khám xét theo đúng quy định pháp luật.Cảnh sát sẽ không ngần ngại sử dụng các loại vũ khí như súng, súng điện để trấn áp đối với các tội phạm dùng hung khí tấn công người dân, và được áp dụng các quy định miễn trừ trách nhiệm xét đến ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sự an toàn cho người dân.Ngoài ra, các hành vi đăng tin đe dọa gây án một cách tùy tiện và vô trách nhiệm trên mạng, hay tung các tin tức giả sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, không có ngoại lệ.Giám đốc Yoon cam kết sẽ tích cực hợp tác với chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan để đảm bảo an toàn cho người dân, và sẽ thảo luận với các cơ quan ban ngành hữu quan về phương án cải thiện luật, cơ chế, cũng như củng cố cơ sở hạ tầng an ninh.