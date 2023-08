Photo : YONHAP News

Trong buổi thảo luận công khai do Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tổ chức vào ngày 3/8 (giờ địa phương) về "An ninh lương thực toàn cầu do ảnh hưởng của xung đột", Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook ngày 3/8 (giờ địa phương) nhận định khủng hoảng lương thực gần đây tại Bắc Triều Tiên chính là do lựa chọn sai lầm của chính quyền nước này.Đại sứ Hwang chỉ ra rằng trong suốt một năm rưỡi qua, Bình Nhưỡng đã 12 lần thực hiện vụ phóng tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), mà lãng phí các nguồn lực có thể giải quyết khủng hoảng lương thực.Thêm vào đó, miền Bắc còn viện cớ phòng dịch COVID-19, đóng cửa biên giới, ngăn chặn các hoạt động viện trợ nhân đạo của cộng đồng quốc tế và Liên hợp quốc.Ông Hwang cũng nhắc đến việc vào nửa cuối năm ngoái, Bắc Triều Tiên đưa ra "chính sách ngũ cốc mới" với nội dung cấm các giao dịch tư về lương thực. Điều này đã khiến người dân trở nên đói kém hơn, khi đại đa số họ phải phụ thuộc vào nguồn lương thực mua từ chợ tư nhân trong bối cảnh chế độ bao cấp lương thực quốc gia đã không còn trong suốt 20 năm qua.Ngoài ra, Đại sứ Hwang tuyên bố Hàn Quốc sẽ cùng tham gia vào Tuyên bố chung do Mỹ dẫn dắt nhằm lên án việc sử dụng lương thực làm vũ khí, cũng như giới thiệu những nỗ lực của Seoul nhằm hỗ trợ các khu vực ở châu Phi đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến tranh tại Ukraine.Đặc biệt, Đại sứ Hàn Quốc đã giới thiệu về "Vành đai gạo Hàn Quốc" (K-Rice), một chương trình hỗ trợ sản xuất gạo cho các nghèo ở châu Phi được Tổng thống Yoon Suk-yeol công bố tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) hồi tháng 5 vừa qua. Ông Hwang hy vọng việc hỗ trợ sản xuất lương thực nội địa tại 8 nước châu Phi sẽ có thể cung cấp gạo ổn định cho khoảng 30 triệu người dân.