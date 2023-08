Seoul và Tokyo tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên trực tuyến về vấn đề xả nước thải nhiễm xạ vào 7/8

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 4/8 cho biết có kế hoạch tổ chức buổi thảo luận thêm ở cấp chuyên viên Hàn-Nhật vào ngày 7/8 tới để trao đổi về các biện pháp tiếp theo liên quan đến vấn đề Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 ra biển.Trước đó, phái đoàn đại diện do Vụ trưởng Vụ Các vấn đề biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và khoa học thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Yun Hyun-soo và Vụ trưởng Vụ Giải trừ quân bị, không phổ biến hạt nhân và khoa học thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Atsushi Kaifu dẫn đầu đã gặp gỡ vào thảo luận vào ngày 25/7 vừa qua tại Tokyo.Cuộc họp khi đó mang tính chất thảo luận chi tiết về nội dung mà lãnh đạo Hàn-Nhật đã đề cập trong lần gặp tại Litva hôm 12/7 (giờ địa phương), cũng như trao đổi về khả năng thực hiện các nội dung mà Tổng thống Yoon Suk-yeol yêu cầu như cho phép sự tham gia của chuyên gia Hàn Quốc vào quá trình kiểm tra xả nước thải.Chính phủ Seoul từng cho biết hai nước dự kiến sẽ tổ chức thảo luận cấp chuyên viên trong tuần đầu tiên của tháng này. Tuy nhiên, Phó chánh Văn phòng Điều phối Nhà nước Park Ku-yeon giải thích lịch trình họp bị lùi là do hai nước mất nhiều thời gian để xem xét nội bộ, và cần có thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc thảo luận hiệu quả hơn.Ngoài ra, liên quan đến việc các nước như Na Uy, Iceland và Liên minh châu Âu (EU) gỡ bỏ quy chế nhập khẩu thực phẩm xuất xứ Nhật Bản, Vụ trưởng Vụ chính sách an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Woo Young-taek cho biết vốn các nước trên không cấm nhập khẩu thực phẩm Nhật Bản, chỉ là yêu cầu nộp chứng từ về chất phóng xạ. Tuy nhiên, các quốc gia ở khu vực Đông Á gần Nhật Bản mới đang tăng cường các quy chế liên quan. Seoul cũng sẽ tiếp tục duy trì quy chế này.Sau khi EU dỡ bỏ quy chế với thực phẩm xuất xứ Nhật Bản, các mặt hàng thực phẩm của 10 tỉnh ở xứ sở hoa anh đào khi xuất khẩu sang các nước Liên minh châu Âu sẽ không cần phải trình giấy chứng nhận kiểm tra chất phóng xạ nữa.