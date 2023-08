Hoạt động vận tải hành khách bằng phà giữa Hàn Quốc và Trung Quốc được nối lại từ 9/8

Photo : YONHAP News

Hoạt động vận chuyển hành khách bằng phà giữa Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ được nối lại vào ngày 9/8 tới, sau ba năm 7 tháng tạm dừng do dịch COVID-19.Mặc dù Chính phủ Bắc Kinh loại Hàn Quốc ra khỏi các quốc gia cho phép người dân nước này du lịch theo đoàn, song lượng du khách người Trung Quốc đến Hàn Quốc vẫn đang tăng mạnh.Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 4/8 cho biết trong tháng 6 có 961.000 du khách quốc tế đến Hàn Quốc, trong đó khách du lịch người Nhật chiếm số đông nhất với hơn 197.000 người. Đứng thứ hai là du khách người Trung Quốc với 168.000 người, và du khách đến từ Mỹ xếp thứ ba với 121.000 người.Nhật Bản đã dẫn đầu về lượng du khách đến Hàn Quốc liên tục trong 7 tháng qua, kể từ tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán hai vị trí dẫn đầu có thể bị đảo ngược kể từ tháng 7.Trên thực tế, tháng 6 vừa qua có tới 114.109 công dân Trung Quốc được cấp thị thực Hàn Quốc, tăng gấp 12 lần so với cùng kỳ năm ngoái là 9.224 người.Theo đó, các hoạt động vận tải hành khách bằng phà giữa hai nước Hàn-Trung sẽ được triển khai trở lại. Các chuyến phà này hoạt động hai đến ba chuyến mỗi tuần, và đã tạm dừng chở khách, chỉ chở hàng hóa kể từ đầu năm 2020 đến nay do dịch COVID-19.Lượng du khách người Trung Quốc tăng được cho là do Hàn Quốc là một điểm đến gần, an toàn, thêm vào đó là do ảnh hưởng bởi làn sóng văn hóa Hallyu như phim truyền hình và K-Pop.Việc du khách Trung Quốc vẫn gia tăng dù Bắc Kinh cấm công dân du lịch theo đoàn tới Hàn Quốc cũng được xem là một tín hiệu tích cực đối với các hãng du lịch xứ sở kimchi, và các hãng lữ hành hiện đang triển khai các chương trình du lịch phù hợp với những khách du lịch tự do.