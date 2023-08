Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong ngày 4/8 cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật dự kiến tổ chức tại Trại David ở bang Maryland vào ngày 18/8 (giờ địa phương), lãnh đạo ba nước sẽ thảo luận về hợp tác phòng thủ tên lửa, bao gồm cả việc chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa của Bắc Triều Tiên.Thông tin trên được ông Cho cho biết trong buổi tiếp xúc với báo giới tại sân bay trước khi lên đường sang thành phố Jeddah của Ả-rập Xê-út để dự hội nghị liên quan đến hòa bình của Ukraine.Chánh Văn phòng Cho đánh giá Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật là một sự kiện có ý nghĩa ngoại giao to lớn. Ông nhấn mạnh trong bối cảnh bất ổn dâng cao ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, lãnh đạo ba nước sẽ có thể đóng vai trò then chốt với mục tiêu theo đuổi nền hòa bình bền vững, trật tự dựa trên chuẩn mực và sự thịnh vượng trong khu vực, và đây cũng là cơ hội để ba nhà lãnh đạo tập trung thảo luận để thực hiện vai trò này.Về khả năng tổ chức định kỳ Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật, ông Cho đánh giá có thể kỳ vọng dựa vào kết quả thảo luận giữa các nhà lãnh đạo khi mà sự đồng thuận đang dần được hình thành.Liên quan việc thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật, Chánh Văn phòng Cho cho rằng "đường dây nóng" đã là một khái niệm cũ không còn dùng nữa, thay vào đó các bên sẽ thảo luận về phương án tăng cường trao đổi giữa lãnh đạo ba nước.Mặt khác, ông Cho khẳng định các tin tức về việc Washington mong muốn đưa nội dung về nghĩa vụ thảo luận lẫn nhau giữa Seoul và Tokyo khi bị tấn công vào Tuyên bố chung Hàn-Mỹ-Nhật là không đúng sự thật.