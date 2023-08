Photo : YONHAP News

Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby ngày 3/8 (giờ địa phương) cho biết Nga đang cố gắng tăng cường hợp tác quân sự với Bắc Triều Tiên, thông qua việc mua bán đạn pháo từ miền Bắc.Theo ông Kirby, mục đích chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu gần đây là để cố gắng thuyết phục Bình Nhưỡng bán đạn dược cho Matxcơva. Qua đó, Điều phối viên NSC đã bày tỏ lo ngại về việc miền Bắc tiếp tục cân nhắc viện trợ quân sự cho Nga để thực hiện cuộc chiến tranh với Ukaine.Ngoài ra, ông John Kirby còn chỉ trích việc hai nước này giao dịch vũ khí là hành vi vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, và cho biết Mỹ sẽ truy tìm đối tượng vi phạm quy định cấm vận liên quan đến giao dịch vũ khí, nhằm ngăn chặn mọi nỗ lực tăng thêm số lượng đạn dược của Nga.Quan chức NSC này còn nhận định động thái tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước Nga-Triều đã cho thấy sự tuyệt vọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đang nỗ lực liên hệ với miền Bắc, hay Iran và Trung Quốc.Trong thời gian từ ngày 25-27/7, Ngoại trưởng Shoigu đã dẫn dắt đoàn đại diện Matxcơva đến Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng, tức ngày ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953).Sau đó, một chiếc máy bay phản lực chở khách Ilyushin-62M của Không quân Nga bị phát hiện đã bay đến Bình Nhưỡng vào ngày 1/8, rồi trở về Matxcơva hôm 2/8, theo dữ liệu từ trang web theo dõi đường bay. Do đó, có ý kiến cho rằng hai bên Nga-Triều đang tiến hành phối hợp về quân sự.Được biết, miền Bắc vào tháng 11 năm ngoái đã từng bán tên lửa cho Tập đoàn lính đánh thuê tư nhân của Nga là Wagner. Matxcơva cũng đang xúc tiến phương án mở rộng thêm lượng lượng đạn dược, đổi lại bằng việc cung cấp lương thực cho Bình Nhưỡng.