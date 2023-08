Seoul, Washington và Tokyo tổ chức cuộc họp cấp cao về an ninh mạng ba bên

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 4/8 đã tổ chức cuộc họp cấp cao đầu tiên về an ninh mạng giữa ba nước theo hình thức trực tuyến.Tham dự cuộc họp cùng ngày có Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Lim Jong-deuk, Phó Tổng thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Nhật Bản Masataka Okano, và phía Mỹ là Phó Cố vấn an ninh quốc gia về không gian mạng và công nghệ mới nổi Anne Neuberger.Tại đây, các bên đã thảo luận phương án đối phó nhằm cắt đứt vòng xoay vốn bằng tài sản tiền ảo mà Bắc Triều Tiên đánh cắp trái phép để dùng làm vốn phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD).Đặc biệt, quan chức ba nước đã trao đổi phương án tích cực phối hợp đối phó với các hoạt động mạng nguy hiểm của miền Bắc, như chia sẻ thông tin chặt chẽ giữa ba nước thông qua việc lập một cơ chế thảo luận cấp cao ba bên, cũng như có biện pháp đối phó với phần mềm Mixer được dùng để rửa tền ảo.Ba bên cũng chia sẻ ý kiến về việc xúc tiến tổ chức cơ chế thảo luận ba nước thành một kênh đối thoại an ninh mạng thường xuyên, đối phó chung với các nhân lực công nghệ thông tin kiếm ngoại tệ của miền Bắc, và hợp tác với các doanh nghiệp chuyên về tài sản ảo.Seoul, Washington và Tokyo nhất trí sẽ cụ thể hóa các nội dung hợp tác lần này trong cuộc họp dự kiến tổ chức vào đầu tháng 9 tới.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đánh giá cuộc họp cùng ngày được liên kết với chương trình nghị sự ở lĩnh vực an ninh mạng của Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật dự kiến diễn ra vào ngày 18/8 tới, và là bước đệm để ba nước hợp tác ở mức đồng minh tình báo trong tương lai.