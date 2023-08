Cảnh sát bắt giữ 59 đối tượng

Photo : YONHAP News

Cảnh sát cho biết kể từ sau vụ tấn công bằng hung khí xảy ra ở ga Sillim (quận Gwanak, Seoul) xảy ra vào ngày 21/7 và ở phường Seohyeon (quận Bundang, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi) vào ngày 3/8, cơ quan này đã tiến hành điều tra với 187 đối tượng đăng tải bài viết đe dọa "giết người" lên mạng, trong đó bắt giữ 59 đối tượng.Được biết, 54% đối tượng nói trên là thanh thiếu niên dưới 20 tuổi. Một học sinh trung học phổ thông đăng tải bài viết đe dọa sẽ thực hiện một vụ đâm dao tương tự tại trường học nhân dịp khai giảng. Nhiều bài viết khác thì sẽ đe dọa tấn công bằng hung khí tại các khu vực tập trung đông người như bể bơi, khu vui chơi giải trí.Theo kết quả điều tra, phần lớn các đối tượng khai rằng chỉ viết để "giải trí", "trêu đùa". Tuy nhiên, do người dân đang hết sức bất an sau các vụ đâm dao liên tiếp, thêm vào đó việc truy bắt các đối tượng đăng tải bài viết đe dọa làm lãng phí nghiêm trọng nhân lực trị an, nên Cơ quan điều tra nhấn mạnh sẽ quy kết tội danh "chuẩn bị giết người", "cản trở người thi hành công vụ" đối với các đối tượng này, thay vì chỉ là tội đe dọa đơn thuần.Ngoài ra, trong trường hợp phát hiện đối tượng có ý định phạm tội cụ thể thì cơ quan điều tra có thể sẽ tiến hành bắt tạm giam để điều tra.Trên thực tế, trong ngày 6/8, Viện Kiểm sát đã đề nghị lệnh bắt tạm giam đối với một người đàn ông ngoài 40 tuổi đăng tải bài viết đe dọa giết người ở khu vui chơi giải trí ở thành phố Incheon nhằm thu hút sự quan tâm.Cảnh sát cũng đã phát hiện được hung khí tại nhà riêng của một đối tượng ngoài 30 tuổi đăng tải bài viết sẽ giết một phụ nữ trên mạng. Đây là trường hợp đầu tiên bị quy kết có hành vi "chuẩn bị giết người" sau vụ đâm dao ở ga Sillim.Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 21/7 vừa qua, một người đàn ông họ Cho ngoài 30 tuổi đã dùng dao đâm chết một thanh niên ngoài 20 tuổi, làm 3 người đàn ông khác bị thương, ở gần ga tàu điện ngầm Sillim.Gần đây nhất là vào 6 giờ tối ngày 3/8, một đối tượng họ Choi ngoài 20 tuổi đã lái xe đâm vào người dân rồi tiếp tục dùng dao hành hung hàng loạt người vô tội tại một trung tâm thương mại ở phường Seohyeon, khiến 13 người bị thương và một phụ nữ ngoài 60 tuổi qua đời sau khi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng chết não.