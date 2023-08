Dự báo nhu cầu điện năng cao đỉnh điểm trong hai ngày 7 và 8/8

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh đợt nắng nóng kỷ lục vẫn đang tiếp diễn, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc dự báo nhu cầu điện năng trong hai ngày 7 và 8/8 đạt 92,9 GW (gigawatt), mức đỉnh điểm trong mùa hè năm nay.Cục Khí tượng và thủy văn thì dự báo do ảnh hưởng của bão Khanun, khối khí nóng sẽ tiếp tục tích tụ tại khu vực Hàn Quốc cho tới hết ngày 8/8, sau đó nhiệt độ sẽ giảm dần từ ngày 9/8.Trong khi đó, năng lực cung cấp điện năng trong hai ngày cao điểm 7 và 8/8 lần lượt đạt 103,5 và 103,6 GW. Bộ Công nghiệp cho biết năng lực dự trữ điện năng, bằng năng lực cung trừ đi nhu cầu điện năng tối đa, phải duy trì trên 10 GW thì cung cầu điện năng mới ở mức ổn định. Cân nhắc tới lượng điện sử dụng hiện tại thì tỷ lệ dự trữ điện năng đạt 11,5%.Nếu như nhu cầu điện năng cao hơn dự báo nói trên hoặc xảy ra sự cố tại một số nhà máy phát điện khiến nguồn cung điện giảm thì năng lực dự trữ điện sẽ có thể xuống dưới 5,5 GW, lúc đó cảnh báo cung cầu điện năng sẽ được ban bố. Cảnh báo được chia làm 4 mức, từ mức thấp nhất là "chuẩn bị", sau đó là "quan tâm", "chú ý", "cảnh giác" và "nghiêm trọng". Cơ quan điện lực sẽ tích cực quản lý cung cầu từ trước khi bước vào giai đoạn cảnh báo.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc dự báo năng lực cung cấp điện sẽ lên mức cao kỷ lục trong mùa hè năm nay, nhưng do xảy ra sự cố ở nhà máy điện nguyên tử Hanbit số 2 (tỉnh Nam Jeolla) và việc nhà máy đồng phát nhiệt điện Yangsan (tỉnh Nam Gyeongsang) chậm trễ vận hành thương mại đã khiến năng lực cung cấp điện giảm đi 3 GW so với dự báo ban đầu.