Bộ Tư pháp sửa đổi chế độ để nâng cao nhân quyền tại các cơ sở bảo hộ người nước ngoài

Giới tư pháp ngày 7/8 cho biết "Quy định thi hành Quy tắc bảo hộ người nước ngoài sửa đổi" được Bộ Tư pháp công bố ngày 1/8 vừa qua, đã bắt đầu có hiệu lực từ cùng ngày.Tháng 12 năm ngoái, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố sửa đổi một phần Quy tắc bảo hộ người nước ngoài. Quy định trên nêu các nội dung cụ thể liên quan tới cơ sở bảo hộ người nước ngoài.Theo Luật quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài có nguy cơ bị trục xuất khỏi Hàn Quốc với các lý do như không có visa còn hiệu lực, hoặc có lo ngại bỏ trốn, thì sẽ bị đưa vào các cơ sở bảo hộ người nước ngoài.Quy định thi hành lần này quy định Bộ trưởng Tư pháp phải định kỳ trực tiếp kiểm tra việc cưỡng chế đối với người nước ngoài vào các cơ sở bảo hộ này có hợp pháp hay không.Bộ trưởng Tư pháp mỗi năm trên một lần cũng sẽ phải kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy định liên quan khi tiến hành "canh gác riêng", tức cách ly người nước ngoài ở một địa điểm riêng, có được tuân thủ hay không; khâu kiểm tra an toàn có được tuân thủ trong quá trình thi hành các biện pháp trói giữ hay không.Ngoài ra, quy định sửa đổi cũng hạn chế việc lạm dụng biện pháp trói tay chân ra đằng sau, điều mà các tổ chức nhân quyền liên tục nêu ra.Bộ Tư pháp nhấn mạnh việc trói hoặc còng tay chỉ được sử dụng trong trường hợp cần đề phòng người nước ngoài bỏ trốn hoặc tự làm hại bản thân, không được tùy ý sử dụng với mục đích gây khổ sở cho họ. Từ nay, việc sử dụng các biện pháp trói giữ phải được sự cho phép của cấp trên.Ngoài ra, quy định mới xóa bỏ nội dung phải bố trí người cùng giới tính khi người nước ngoài đi tắm; quy định chỉ tiến hành khám xét người, một quy trình trước khi người nước ngoài vào ở cơ sở bảo hộ, tại ở nơi lắp vách ngăn riêng.Trong trường hợp tiến hành "canh gác riêng" thì phải giải thích về lý do một cách dễ hiểu cho người nước ngoài, và lắng nghe ý kiến của đương sự.Bộ Tư pháp giải thích sự sửa đổi lần này phản ánh ý kiến từ các cơ quan trực thuộc, nhằm nâng cao hiệu quả trong nghiệp vụ bảo hộ người nước ngoài, tăng cường bảo hộ nhân quyền và đảm bảo tính thống nhất trong nghiệp vụ.Trước đó, Ủy ban Nhân quyền quốc gia đã khuyến nghị Bộ Tư pháp cải thiện chế độ liên quan để giảm thiểu việc thực hiện các biện pháp trói giữ người nước ngoài tại các cơ sở bảo hộ người nước ngoài, đảm bảo cuộc sống riêng tư cho họ.