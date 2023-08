Seoul cho phép 30 doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Ukraine trong cùng thời điểm để thực hiện dự án tái thiết

Photo : YONHAP News

Quan chức Chính phủ và giới thương mại Hàn Quốc ngày 3/8 cho biết Seoul đã quyết định cấp phép cho doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng hộ chiếu theo trường hợp ngoại lệ để đến Ukraine, song sẽ quản lý số người tạm trú tại Ukraine trong cùng thời điểm ở mức 30 người, nhằm đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệp này.Chính phủ đã bắt đầu nhận đăng ký sử dụng hộ chiếu theo trường hợp ngoại lệ để thăm Ukraine từ tháng này. Theo đó, nếu số người đăng ký vượt quá 30 người trong cùng một thời điểm, Chính phủ sẽ yêu cầu thay đổi thời gian.Ukraine nằm trong danh sách cấm du lịch của Hàn Quốc sau khi cuộc chiến tranh với Nga nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Do đó, người muốn đến Ukraine phải được cấp phép sử dụng hộ chiếu theo trường hợp ngoại lệ.Ngoài ra, Seoul dự kiến sẽ yêu cầu các doanh nghiệp được cấp phép chỉ thực hiện chuyến thăm ngắn hạn trong vòng hai tuần.Sau khi các quy định về việc cấp phép sử dụng hộ chiếu theo trường hợp ngoại lệ được cụ thể hóa, khả năng cao các doanh nghiệp Hàn Quốc có ý định tham gia vào dự án tái thiết Ukraine sẽ chính thức được đặt chân đến đất nước này.Mặt khác, các quan chức cấp cao của Chính phủ cũng đang tăng tốc trong việc chuẩn bị phái cử đoàn hợp tác tái thiết công-tư cùng tham gia với các doanh nghiệp trong chuyến thăm Ukraine lần này.Trong cuộc họp Nội các hôm 18/7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nhấn mạnh phải tích cực hỗ trợ toàn diện để các doanh nghiệp có thể xuất, nhập cảnh an toàn, và hoạt động một cách thuận lợi tại Ukraine.