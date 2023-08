Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 7/8 công bố báo cáo xu hướng kinh tế tháng 8, nhận định sự đình trệ kinh tế đang có chiều hướng giảm nhẹ.Ở lĩnh vực chíp bán dẫn, yếu tố chính dẫn tới sự đình trệ kinh tế, sản lượng xuất khẩu đã tăng mạnh trở lại, góp phần quan trọng làm giảm nhẹ sự đình trệ toàn nền kinh tế Hàn Quốc nói chung.Trong tháng 6, chỉ số sản lượng xuất khẩu chíp bán dẫn đã tăng mạnh so với tháng 4 và tháng 5, chỉ số sản xuất vẫn giảm nhưng đã được cải thiện đáng kể. Tồn kho chíp bán dẫn trong tháng 6 đã giảm mạnh so với tháng 5, nên hệ số tồn kho ngành chế tạo đi xuống.Tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7 giảm 16,5%, mức giảm cao hơn tháng 6, nhưng KDI phân tích một cách lạc quan rằng điều này là do các yếu tố nhất thời như sự biến động về số ngày làm việc, hiệu ứng cơ sở.Ngoài ra, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc cũng đánh giá sự đình trệ ở lĩnh vực tiêu dùng đã được cải thiện một phần, thể hiện ở chỉ số tâm lý tiêu dùng đang có chiều hướng tăng, doanh số bán lẻ xe ô tô tăng mạnh.Tuy nhiên, các điều kiện quốc tế vẫn chưa được cải thiện. KDI phân tích vẫn còn tồn tại các yếu tố rủi ro có thể kéo kinh tế toàn cầu đi xuống, như giá nguyên vật liệu tăng, nền kinh tế Trung Quốc hồi phục chậm.Cơ quan này cũng nêu ra các yếu tố lo ngại khác, như giá dầu quốc tế đang tăng trở lại, các yếu tố địa chính trị bất ổn như chiến sự Nga-Ukraine, hay điều kiện khí hậu bất lợi khiến giá ngũ cốc tăng vọt.Ngành chế tạo toàn cầu vẫn đang tiếp tục đình trệ, trong khi thị trường bất động sản Trung Quốc được cho là đang làm gia tăng rủi ro tới nền kinh tế, xu hướng này sẽ có thể tác động tới giá tiêu dùng tại Hàn Quốc.