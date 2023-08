Hàn Quốc lên kế hoạch dự phòng cho Trại họp bạn hướng đạo thế giới trước ảnh hưởng của bão Khanun

Photo : YONHAP News

Mặc dù đang trong thời gian nghỉ phép, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sáng ngày 7/8 đã nghe báo cáo từ Thủ tướng Han Duck-soo và Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min về "kế hoạch dự phòng" cho Trại họp bạn hướng đạo thế giới (World Scout Jamboree) trước ảnh hưởng cơn bão Khanun sắp đổ bộ.Bão Khanun đã đột ngột thay đổi hướng đi, và được dự báo sẽ đổ bộ vào bán đảo Hàn Quốc trong tuần này. Do vậy, Tổng thống đã tiến hành thảo luận với các Bộ trưởng hữu quan từ ngày hôm trước về việc đảm bảo an toàn cho các thanh thiếu niên tham gia vào Trại họp bạn hướng đạo thế giới.Kế hoạch dự phòng có nội dung là di dời nơi ở cho các thành viên tham gia Trại họp bạn trong các ngày còn lại của sự kiện tới khu vực khác, như thủ đô Seoul và các tỉnh lân cận.Được biết, Chính phủ đang xem xét chuyển nơi ở tới ký túc xá trường đại học tại Seoul, hoặc các cơ sở tập huấn của doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân, trung tâm thể thao.Chính phủ cũng xem xét dời địa điểm tổ chức buổi biểu diễn K-pop, dự kiến diễn ra vào ngày 11/8, một ngày trước lễ bế mạc, tới sân vận động World Cup ở quận Mapo, Seoul, thay vì sân vận động World Cup ở thành phố Jeonju (tỉnh Bắc Jeolla) như kế hoạch ban đầu.Trong khi đó, Bộ Phụ nữ và gia đình cũng công bố kế hoạch di dời toàn bộ thành viên tham gia Trại họp bạn hướng đạo thế giới tới khu vực khác là Seoul và các địa phương lân cận để tránh bão Khanun.Bộ Phụ nữ và gia đình cho biết đã thông báo và trao đổi cụ thể với phía Tổ chức Phong trào hướng đạo thế giới để đảm bảo đưa các thanh thiếu niên tới nơi ở mới một cách an toàn. Do số lượng người cần di chuyển lớn nên Bộ đang trong quá trình lựa chọn địa điểm di dời.Tổ chức Phong trào hướng đạo thế giới ngày 7/8 cho biết đã nhận được thông báo từ Chính phủ Hàn Quốc là đưa toàn bộ thanh thiếu niên tham gia sự kiện này rời đi sớm khỏi khu cắm trại Saemangeum do dự báo ảnh hưởng của bão Khanun. Tổ chức này hy vọng Seoul hỗ trợ hết sức để các thành viên có thể về nước một cách an toàn.