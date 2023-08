Giá tiêu dùng cơ bản 7 tháng đầu năm tăng 4,5%, tăng cao nhất từ sau năm 1998

Photo : YONHAP News

Theo số liệu trên Cổng thống kê quốc gia (KOSIS) của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc, chỉ số vật giá cơ bản (chỉ số giá tiêu dùng không bao gồm mặt hàng nông sản và xăng, dầu) trong vòng từ tháng 1-7 đã tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.Đây là mức tăng cao nhất sau mức tăng 6,8% giai đoạn 7 tháng đầu năm 1998, thời điểm ngay sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á, cao hơn cả mức tăng 4,2% vào 7 tháng đầu năm 2008 (4,2%), thời điểm xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu. Vật giá cơ bản tăng được phân tích là có nguyên nhân chính là do giá các mặt hàng dịch vụ ăn uống tăng cao.Thông thường, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản thường chỉ tăng ở ngưỡng 1-2%, nhưng từ cuối năm 2021 đã bắt đầu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.Tháng 1 năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021, sang tháng 1 năm nay tăng 5%, sau đó mức tăng giảm dần, nhưng tốc độ giảm vẫn còn chậm.Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng nói chung vẫn duy trì mức tăng ở ngưỡng 2% do giá năng lượng giảm, như dầu mỏ.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) dự báo giá tiêu dùng sẽ tăng dao động ở ngưỡng trên dưới 3%, mức tăng giá tiêu dùng cơ bản sẽ có chiều hướng chững lại, nhưng vẫn cao hơn dự báo ban đầu là 3,3%.BOK cũng chỉ ra rằng vẫn còn tồn tại nhiều yếu tố bất ổn tác động tới vật giá, như xu hướng giá dầu quốc tế, điều kiện thời tiết, tình hình kinh tế trong và ngoài nước.