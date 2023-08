Seoul khởi động Ban ứng phó khẩn cấp Trại họp bạn hướng đạo thế giới trước ảnh hưởng của bão Khanun

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 7/8 đã chỉ thị Thủ tướng Han Duck-soo nhanh chóng thực hiện kế hoạch dự phòng và khởi động ngay lập tức "Ban ứng phó khẩn cấp Trại họp bạn hướng đạo thế giới" (World Scout Jamboree), trong tình hình cơn bão số 6 Khanun đang đổ bộ vào Hàn Quốc."Ban ứng phó khẩn cấp Trại họp bạn hướng đạo thế giới" do Thủ tướng Han đứng đầu và được phụ trách chính bởi Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min. Ngoài ra còn có sự tham gia của Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước, Bộ trưởng các Bộ ngành liên quan như Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Giáo dục, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch, Bộ Phụ nữ và gia đình, Bộ Y tế và phúc lợi, Bộ Quốc phòng, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia, Giám đốc Cơ quan phòng cháy chữa cháy, Thị trưởng Seoul, chính quyền tỉnh Bắc Jeolla.Ông Yoon đã đặc biệt yêu cầu Ban ứng phó tập trung nỗ lực để đưa các hướng đạo sinh lên khu vực thủ đô, giải quyết vấn đề ăn ở và tổ chức các chương trình trải nghiệm văn hóa cho các hướng đạo sinh tham gia sự kiện này.Vào buổi chiều cùng ngày, Tổ chức Phong trào hướng đạo thế giới đã công bố kế hoạch "rút quân" sớm hơn dự kiến để đảm bảo an toàn cho hướng đạo sinh từ ảnh hưởng của cơn bão Khanun. Các hướng đạo sinh của từng nước đã lần lượt rời khỏi khu vực sự kiện từ 10 giờ sáng ngày 8/8.