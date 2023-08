Các hướng đạo sinh quốc tế tham gia trải nghiệm văn hóa trên toàn Hàn Quốc

Photo : KBS News

Để tránh ảnh hưởng của bão Khanun sắp sửa đổ bộ vào Hàn Quốc, Chính phủ Hàn Quốc ngày 7/8 đã quyết định đưa toàn bộ hướng đạo sinh đang tham gia Trại họp bạn hướng đạo thế giới (World Scout Jamboree) rút khỏi địa điểm tổ chức là khu vực đê chắn sóng Saemangeum thuộc huyện Buan, tỉnh Bắc Jeolla, tới các khu vực khác trên toàn quốc.Theo đó, từ ngày 8/8, các thanh thiếu niên quốc tế tham gia sự kiện này được di dời đi khắp các địa phương trên cả nước.Hơn 36.000 hướng đạo sinh đến từ 156 quốc gia đã lên 1.022 chiếc xe buýt rời khỏi Saemangeum, để di chuyển tới 8 tỉnh thành như tỉnh Gyeonggi, tỉnh Nam Chungcheong, thủ đô Seoul, tỉnh Bắc Jeolla, dự kiến tham gia các chương trình trải nghiệm văn hóa. Vẫn còn hơn 5.000 hướng đạo sinh ở lại huyện Buan, tỉnh Bắc Jeolla, nơi đăng cai sự kiện, để tiếp tục tham gia những lịch trình còn lại của Trại họp bạn hướng đạo thế giới.Trong ngày 11/8, các hướng đạo sinh sẽ tập kết tại Seoul một lần nữa để theo dõi buổi biểu diễn K-pop được tổ chức tại Sân vận động World Cup ở Seoul.Ban đầu, buổi biểu diễn K-pop được dự kiến tổ chức vào ngày 6/8 vừa qua tại Saemangeum, nhưng do lo ngại xảy ra sự cố gây mất an toàn và sức khỏe của các thành viên tham gia trong bối cảnh nắng nóng đỉnh điểm nên địa điểm và thời gian đã được điều chỉnh.Do có hơn 1.000 chiếc xe buýt quy tụ đến và rời thủ đô trong ngày hôm đó, nên tình hình giao thông dự kiến không tránh khỏi tắc nghẽn. Ban tổ chức đã đề nghị sự phối hợp của Cảnh sát để hộ tống xe buýt chở các hướng đạo sinh, điều tiết tình hình giao thông và tuần tra khu vực xung quanh nơi ở của họ.Thủ tướng Han Duck-soo nhấn mạnh việc đưa các hướng đạo sinh rời khỏi Saemangeum không mang ý nghĩa là Trại họp bạn hướng đạo thế giới bị gián đoạn, mà đây chỉ là một phần trong những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc để quản lý an toàn cho những thanh thiếu niên quốc tế tham gia sự kiện này.Ban tổ chức cho biết các hướng đạo sinh sẽ trở về nơi ở ngay sau khi buổi biểu diễn K-pop kết thúc, và phần lớn sẽ về nước sau lễ bế mạc ngày 12/8.