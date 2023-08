Giao thương Trung-Triều tấp nập tại cửa khẩu ở Rason và Hồn Xuân

Photo : KBS News

Theo hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao của công ty vệ tinh thương mại Planet Labs (Mỹ), hoạt động giao dịch thương mại bằng đường bộ giữa thành phố Rason của Bắc Triều Tiên và thành phố Hồn Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đang có sự gia tăng đột ngột thời gian gần đây.Tại cửa khẩu Wonjong ở Rason chất đầy hàng hóa tập kết, khó tìm thấy một chỗ trống nào. Hình ảnh vệ tinh cho thấy có hàng chục container loại 20 tấn đang chờ kiểm dịch. Cửa khẩu Quyển Hà đầu Trung Quốc cũng có hàng chục xe tải chở hàng đang chờ được thông quan.Năm 2020, Bắc Triều Tiên đóng cửa biên giới để phòng ngừa dịch COVID-19, khiến hoạt động giao thương giữa hai nước qua cầu sông Duman (Đồ Môn) bị gián đoạn. Tới tháng 2 năm nay, giao thông qua cây cầu này được nối lại, hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ Trung-Triều tăng vọt.Có ý kiến cho rằng kênh giao thương này đang nổi lên là một "cứ điểm" mới trong hoạt động thương mại Trung-Triều, bởi nơi này khá hẻo lánh, có thể tránh được sự chú ý của cộng đồng quốc tế.Giám đốc Trung tâm phân tích hình ảnh Viện nghiên cứu chiến lược an ninh bán đảo Hàn Quốc Jeong Seong-hak nhận định có vẻ như Bắc Triều Tiên đang nhập nhu yếu phẩm từ Trung Quốc qua đường vòng từ thành phố Hồn Xuân có thể là nhằm mục đích nhập những mặt hàng bị cấm vận.Ngoại trừ thành phố Hồn Xuân thì giao thương giữa miền Bắc với các khu vực còn lại của Trung Quốc vẫn khá im ắng. Hầu như không xuất hiện xe cộ trên cây cầu hữu nghị Trung-Triều nối giữa thành phố Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh) với thành phố Shinuiju của miền Bắc.Ngoài ra, cửa khẩu ở hai đầu cây cầu mới bắc ngang sông Amnok (Áp Lục) cũng hoàn toàn trống không. Cửa khẩu Manpo (tỉnh Chagang) đối diện với thành phố Tập An (tỉnh Cát Lâm) cũng phải tới gần đây mới xuất hiện một tòa nhà mới.Nhà nghiên cứu Cho Han-beom thuộc Viện nghiên cứu thống nhất phân tích có lẽ Bắc Triều Tiên đã quyết định mở cửa biên giới từ đầu năm nay do quá mệt mỏi với việc phong tỏa biên giới sau một thời gian dài. Tuy nhiên, dường như nước này đang trì hoãn thời điểm mở cửa hoàn toàn biên giới. Ngoài ra, miền Bắc cũng đang thận trọng với làn sóng COVID-19 bùng phát vào mùa hè.Như vậy là Bắc Triều Tiên đã đóng cửa biên giới được ba năm. Có ý kiến cho rằng nước này sẽ chính thức mở cửa biên giới sau Đại hội Thể thao châu Á diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng sau.