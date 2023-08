Chính trị Tokyo xúc tiến viện trợ thiết bị phòng thủ cho 6 nước trong đó có Việt Nam

Báo Yomiuri của Nhật Bản ngày 8/8 đưa tin Chính phủ nước này đang xúc tiến phương án viện trợ không hoàn lại thiết bị phòng thủ cho 6 nước Việt Nam, Indonesia, Philippines, Mông Cổ, Papua New Guinea và Djibouti, để ngăn chặn Trung Quốc tăng cường lấn chiếm vùng biển.



Theo đó, số lượng quốc gia được Tokyo áp dụng chế độ Hỗ trợ an ninh chính thức (OSA) sẽ tăng từ 4 nước trong năm 2023 lên 6 nước trong năm sau. Khoản ngân sách cũng đang được cân nhắc mở rộng từ 2 tỷ yên (13,95 triệu USD) lên 5 tỷ yên (34,88 triệu USD).



Hỗ trợ an ninh chính thức là chế độ tập trung vào viện trợ thiết bị phòng thủ, khác với Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) chỉ gói gọn trong lĩnh vực phi quân sự. Nội dung chính của chế độ này là lên kế hoạch nâng cao năng lực và cung cấp vật tư thiết bị cho quân đội của các nước cùng chia sẻ giá trị chủ nghĩa dân chủ và pháp trị.



Thông qua đó, Tokyo có kế hoạch khống chế hành động xâm lấn vùng biển và tăng cường vũ khí của Bắc Kinh, nâng cao năng lực răn đe trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.



Các vật phẩm được viện trợ có khả năng sẽ là tàu tuần tra cỡ nhỏ, radar, máy bay mini không người lái (drone), thiết bị liên lạc.



Được biết, Chính phủ Nhật Bản sẽ tiến hành khảo sát tại các quốc gia nhận hỗ trợ OSA và cùng các nước này quyết định nội dung viện trợ năm 2024.