Nguồn cung nội địa ngành chế tạo quý II/2023 giảm 1,6%

Photo : KBS

Cục Thống kê quốc gia ngày 8/8 công bố số liệu cho biết trong quý II năm nay, chỉ số cung cấp nội địa ngành chế tạo đạt 107,1 điểm (so với mức 100 điểm năm 2020), giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.Chỉ số cung cấp nội địa ngành chế tạo đã duy trì đà tăng từ quý I/2021 (5,7%) cho tới quý III năm ngoái (3,7%), sau đó bắt đầu giảm từ quý IV cùng năm (-0,2%). Mức giảm quý II còn sâu hơn cả quý II/2020 (-5,7%), thời điểm xuất khẩu đình trệ vì dịch COVID-19.Chỉ số cung cấp nội địa ngành chế tạo có mức điểm chuẩn là 100 điểm lấy theo năm 2020, thể hiện mức giá của mặt hàng chế tạo được sản xuất trong nước, hoặc nhập khẩu từ nước ngoài để cung cấp trong nước. Chỉ số này thể hiện xu hướng của toàn bộ thị trường tiêu thụ nội địa.Trong đó, chỉ số cung cấp hàng hóa sản xuất trong nước giảm 2% chủ yếu là do mặt hàng điện tử, viễn thông, hóa chất; hàng nhập khẩu giảm 0,1% tập trung ở các mặt hàng kim loại cơ bản, điện tử viễn thông. Đây là lần đầu tiên hai chỉ số này cùng giảm sau quý II/2020.Xét theo chủng loại hàng hóa, chỉ số cung cấp nội địa hàng tiêu dùng giảm 2,5%, hàng hóa vốn giảm 3,4%, hàng hóa cuối cùng giảm 2,9%. Hàng tiêu dùng là những mặt hàng do cá nhân hoặc hộ gia đình mua và sử dụng như thực phẩm, quần áo, ô tô. Hàng hóa vốn những trang thiết bị máy móc được sử dụng liên tục trong các hoạt động sản xuất. Chỉ số cung cấp nội địa hàng hóa trung gian, là những mặt hàng được sử dụng làm nhiên liệu, nguyên vật liệu, linh kiện phụ tùng, cũng giảm 0,5%.Xét theo mặt hàng, chỉ số cung cấp nội địa hàng điện tử viễn thông và hóa chất giảm lần lượt 8,9% và 5,7%, nhưng ô tô lại tăng mạnh 16,4%.