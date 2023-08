99,2% người dân Hàn Quốc có kháng thể COVID-19

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu y tế quốc gia thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 9/8 công bố kết quả điều tra lần ba về tỷ lệ hình thành kháng thể COVID-19, tiến hành với 9.798 người trên 5 tuổi từ ngày 27/3-15/4 cùng với Hiệp hội dịch tễ Hàn Quốc và các cơ quan hữu quan khác.Kết quả cho thấy tỷ lệ hình thành kháng thể thông qua việc tiêm phòng vắc-xin và hình thành kháng thể sau khi mắc COVID-19 đạt 99,2%, gần tương tự với kết quả hai lần điều tra trước đó là 97,6% lần một (tháng 8-9/2022) và 98,6% lần hai (tháng 12/2022).Trong đó tỷ lệ hình thành kháng thể sau khi mắc COVID-19 là 78,6%, tăng so với lần một là 57,2% và lần hai là 70%. Điều này có nghĩa là cứ 10 người lại có gần 8 người từng mắc COVID-19 và vẫn đang giữ trong người kháng thể COVID-19.Tỷ lệ các bệnh nhân từng mắc COVID-19 nhưng chưa được lưu vào dữ liệu thống kê được phỏng đoán là khoảng 19,1%, tương tự hai lần trước.Xét riêng theo từng độ tuổi, tỷ lệ hình thành kháng thể ở trẻ từ 5-9 tuổi, nhóm có tỷ lệ tiêm phòng thấp, đạt 94,1%, cao nhất. Độ tuổi càng cao thì tỷ lệ hình thành kháng thể lại càng giảm. Riêng nhóm 50-64 tuổi và nhóm trên 65 tuổi thì tỷ lệ hình thành kháng thể sau khi mắc COVID-19 lần lượt là 77% và 68,8%, cao hơn 10% so với đợt điều tra lần 2.Cơ quan quản lý dịch bệnh đánh giá tỷ lệ hình thành kháng thể COVID-19 ở người dân Hàn Quốc vẫn đang được duy trì ở mức cao, nên tỷ lệ diễn tiến nặng và tỷ lệ tử vong đang thấp dần kể từ sau khi bùng phát làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron.Tuy nhiên, kháng thể sẽ giảm dần theo thời gian, nên vẫn còn tồn tại rủi ro tái nhiễm. Đặc biệt là những người chưa tiêm phòng vắc-xin thì có rủi ro tái nhiễm được phân tích là cao gấp từ 2 đến 3 lần so với người đã tiêm phòng vắc-xin.Ngoài ra, cơ quan này chỉ ra rằng nhóm "miễn dịch tổng hợp", tức vừa tiêm vắc-xin và từng mắc COVID-19, có kháng thể được duy trì lâu hơn nhóm chỉ tiêm vắc-xin hoặc nhóm từng mắc COVID-19 nhưng chưa tiêm vắc-xin; nhưng tất nhiên kháng thể vẫn giảm dần theo thời gian.KDCA đề nghị người cao tuổi, nhóm có rủi ro diễn tiến nặng nếu mắc COVID-19, chú ý tránh để bị lây nhiễm và tích cực tham gia tiêm phòng vắc-xin bổ sung, bởi miễn dịch sẽ vẫn giảm dần qua thời gian ở tất cả các nhóm đối tượng.