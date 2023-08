9 công dân Hàn Quốc tại Niger mong muốn tiếp tục lưu trú tại đây

Photo : YONHAP News

Quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 8/9 đã có cuộc gặp với phóng viên để giải thích về tình hình của 9 công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại Niger, quốc gia Tây Phi nơi đang nổ ra cuộc đảo chính lật đổ chính quyền.Theo đó, cả 9 công dân đều có nguyện vọng ở lại Niger vì sinh kế, song Seoul đang liên tục nỗ lực thuyết phục những người này về nước, do lo ngại về khả năng tình hình tại khu vực có thể bất ngờ biến chuyển xấu.Vào cuối tháng 7, tại Niger đã xảy ra cuộc đảo chính lật đổ chính quyền, khiến tình hình trị an tại đất nước này đột ngột rơi vào tình trạng nghiêm trọng.Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) bao gồm 15 quốc gia tại khu vực Tây Phi đã yêu cầu Niger khôi phục quyền lực của Tổng thống Mohamed Bazoumcho đến ngày 6/8, song phe đảo chính vẫn đang phớt lờ.Trong số 14 công dân Hàn Quốc cư trú tại Niger trước khi xảy ra cuộc đảo chính, có 5 người đã được sơ tán khỏi nước này bằng máy bay của Pháp và Tây Ban Nha trong hai ngày 3 và 4/8 (giờ địa phương).Chính phủ Hàn Quốc hiện đang tiến hành rà soát tình hình an toàn của 9 người dân còn lại mỗi ngày, cũng như cung cấp lương thực dự phòng cho các hộ gia đình này. Ngoài ra, do không có văn phòng ngoại giao tại quốc gia này, nên Seoul đang phối hợp với Lãnh sự danh dự của Niger để tiến hành các thủ tục liên quan, tiếp tục quan sát chặt chẽ tình hình và nỗ lực bảo vệ người dân Hàn Quốc ở lại tại Niger.