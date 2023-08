Photo : YONHAP News

Ở quán cà phê nhỏ chỉ có 10 ghế này, tiền điện của tháng 7 lên tới hơn 600.000 won (455 USD), cao hơn 30% so với năm ngoái. Chủ quán cho biết do thời tiết nắng nóng kéo dài nên phải bật điều hòa liên tục, khiến tiền điện tăng vọt. Cái nóng gay gắt vẫn tiếp diễn trong tháng 8, khiến họ không khỏi lo lắng về thông báo tiền điện tháng này.Kể từ mùa hè năm ngoái, giá điện đã được điều chỉnh tăng ba lần, tổng cộng lên 28,5 won (0,02 USD) mỗi kW. Theo phân tích của Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO), tiền điện bình quân mà các tiểu thương phải trả trong tháng 7 và tháng 8 mùa hè năm nay là 350.000 won (265 USD), nhiều hơn năm ngoái khoảng 50.000 won (38 USD), tăng 17%.Thêm vào đó, nhu cầu tiêu thụ điện vẫn đang liên tiếp xác lập kỷ lục mới trong mùa hè năm nay, nên gánh nặng tiền điện theo cảm nhận của giới tiểu thương sẽ còn cao hơn. Trong ngày 8/8, nhu cầu điện năng tối đa đạt 93,6 GW, cao kỷ lục. Dự báo trong ngày 9/8, con số này cũng sẽ ở mức tương tự so với ngày hôm trước.Các hộ gia đình cũng trong tình trạng tương tự. Nếu áp dụng theo giá điện hiện nay, hộ gia đình 4 thành viên bật điều hòa bình quân 9,7 tiếng một ngày, thì tiền điện một tháng sẽ đạt từ 80.000 won (60 USD) đến tối đa 145.000 won (110 USD) tùy theo công suất điều hòa.Người dân cần chú ý về sự thay đổi giá điện theo biểu giá điện trong mùa hè. Nếu sử dụng dưới 450 kW thì sẽ áp dụng giá điện theo mức 2 trong biểu giá điện là 1.600 won (1,2 USD) mỗi kW, nhưng nếu sử dụng trên 450 kW thì giá điện sẽ tăng vọt lên thành 7.300 won (5,5 USD), tăng thêm 5.700 won (4,3 USD), tổng tiền điện cuối tháng phải đóng sẽ tăng tới 43%. Do đó, người dân cần đặc biệt chú ý và tiết kiệm điện tối đa có thể.Ngoài ra, người dân có thể tiết kiệm tiền điện theo hình thức trả góp tiền điện trong khoảng thời gian tháng 6 tới tháng 9, hoặc tích cực vận dụng chế độ ưu đãi hoàn tiền 100 won với mỗi kW điện tiết kiệm được mà Tổng công ty điện lực đang áp dụng.