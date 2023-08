Số người bị bệnh do nắng nóng trong năm nay tăng 1,5 lần so với năm ngoái

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 8/8 cho biết có 106 người đã đến phòng cấp cứu vì các bệnh do nắng nóng trong ngày 7/8.Tính đến ngày 7/8, có tổng cộng 1.984 người bị bệnh do nắng nóng trong năm nay, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái là 1.323 người. Số người tử vong cũng tăng hai người lên 27 người, trong khi cùng kỳ năm 2022 chỉ có 7 người.Xét theo độ tuổi, người già trên 65 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 31,3%, theo sau đó lần lượt là người trong độ tuổi 50 (19,5%), 40 (12,2%), 30 (11,8%) và 20 (11,4%).Trong các bệnh do nắng nóng mà bệnh nhân mắc phải, đứng đầu là say nóng với 56,4%. Say nóng, hay còn gọi là lả nhiệt, là hiện tượng cơ thể bị suy giảm chức năng tiếp nước do ở trong môi trường có nhiệt độ cao trong một thời gian dài, dẫn tới mất muối và nước. Theo sau đó là các bệnh sốc nhiệt (19%), chuột rút do nhiệt (13,7%), ngất nhiệt (8,8%).Các bệnh nắng nóng chủ yếu khởi phát vào giữa trưa khi người bệnh ở ngoài trời, song cũng có không ít trường hợp phát sinh bệnh vào khung giờ chiều hoặc trong nhà. Cụ thể, có 80% bị mắc bệnh khi ở ngoài trời nhưng cũng có 20% là ở trong nhà hoặc nhà kính.