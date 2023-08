Mức tăng lao động có việc làm tại Hàn Quốc tiếp tục giảm trong tháng 7

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 9/8 đã công bố xu hướng tuyển dụng trong tháng 7, cho thấy số lao động có việc làm trong tháng trước là 28.686.000 người, tăng 211.000 người so với cùng kỳ năm 2022.Mức tăng giảm liên tục trong 4 tháng, là quy mô giảm thấp nhất trong 29 tháng qua, kể từ sau khi số lao động có việc làm giảm 473.000 người vào tháng 2/2021.Xét theo ngành nghề, lao động ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tháng 7 tăng 145.000 người, ngành khách sạn và nhà hàng tăng 125.000 người, ngành dịch vụ khoa học kỹ thuật chuyên môn tăng 62.000 người.Trong khi đó, ngành chế tạo giảm 35.000 người, ngành xây dựng giảm 43.000 người, liên tục giảm trong lần lượt 7 tháng và 8 tháng. Lao động ngành nông lâm ngư nghiệp cũng giảm 42.000 người.Người lao động có việc làm trong độ tuổi ngoài 60 tăng 298.000 người. Trái lại, độ tuổi thanh niên (15-29 tuổi) và độ tuổi 40 giảm lần lượt 138.000 người và 61.000 người, duy trì đà giảm trong 9 tháng và 13 tháng.So với mức chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ tuyển dụng trong dân số có độ tuổi lao động từ 15-64 tuổi là 69,6%, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, là mức cao nhất từ trước đến nay kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1989. Tỷ lệ tuyển dụng ở toàn bộ độ tuổi là 63,2%, tăng 0,3% so với tháng 7 năm 2022. Tỷ lệ này ở độ tuổi 15-29 tuổi là 47%, giảm 0,7%.Số người thất nghiệp là 2,7%, giảm 0,2%, là mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào tháng 6/1999.Dân số không hoạt động kinh tế là 15.907.000 người, giảm 40.000 người.Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho vào cùng ngày đã giải thích số người lao động có việc làm trong ngành xây dựng và nông nghiệp giảm do ảnh hưởng từ thời tiết xấu và mùa mưa dài, song tình hình vẫn tiếp tục khả quan, thể hiện qua tỷ lệ tuyển dụng đạt mức cao kỷ lục và tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục trong tháng 7.Tuy nhiên, ông Choo nhấn mạnh không được chủ quan, do vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn trong nền kinh tế thế giới như việc Trung Quốc mở cửa trở lại vẫn chưa có hiệu quả rõ rệt.