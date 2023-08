Bắc Triều Tiên phát lệnh cảnh báo bão Khanun

Photo : KBS News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 9/8 đưa tin Cục Khí tượng và thủy văn nước này đã thông báo miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng từ cơn bão Khanun, cơn bão số 6 hình thành từ xích đạo trong năm nay. Theo đó, nhiều địa phương đã được ban lệnh cảnh báo vùng biển, gió mạnh, mưa to, sóng thần.Cụ thể, lệnh cảnh báo chú ý gió mạnh trong hai ngày 10 và 11/8 được ban tại đa số khu vực vùng duyên hải phía Đông và Tây, ngoại trừ tỉnh Bắc Pyongan, Chagang, Ryanggang; lệnh cảnh báo mưa lớn ban tại khu vực bờ biển tỉnh Kangwon và tỉnh Nam và Bắc Hamgyong trong khoảng từ đêm ngày 9/8 đến ngày 11/8.Ngoài ra, tờ báo này còn cho biết ban ngành các cấp và các đơn vị đang nỗ lực hết sức để bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản quốc gia trước cơn bão và lũ lụt, đảm bảo thực hiện các mục tiêu trong năm nay.Cụ thể, đảng ủy thành phố Bình Nhưỡng đã khảo sát và lập ra đối sách về các khu nhà ở, tòa nhà công cộng, khu vực có khả năng bị lũ lụt và sạt lở. Phía đảng ủy tỉnh Nam Hwanghae cũng đang thực hiện đối sách bảo vệ nông sản trước bão lụt. Thêm vào đó, các địa phương cũng đang ra sức bảo vệ đất canh tác và nông sản để giảm thiểu thiệt hại do bão; thực hiện các dự án bảo vệ thiết bị và công trình xây dựng tại công trường nhà ở giai đoạn II tại khu vực Hwasong, Bình Nhưỡng.