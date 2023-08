Đoàn hướng đạo sinh các nước trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc trong ngày 9/8

Photo : YONHAP News

Trong ngày 9/8, đoàn hướng đạo sinh các nước tham dự Trại họp bạn hướng đạo thế giới (World Scout Jamboree) đã có một ngày trải nghiệm văn hóa đa dạng trên toàn Hàn Quốc.Có đoàn thì tới thăm chùa Daekwang (Đại Quang) ở thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi), học về cách lễ Phật, được gióng chuông cùng các hòa thượng, thưởng ngoạn cảnh quan tường thành Namhansanseong (Nam Hán Sơn Thành).Có đoàn thì tới khu trải nghiệm bắn cung Hwaseong ở thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi), tập bắn cung, hay học vũ đạo K-pop. Một đoàn hướng đạo sinh khác thì hòa mình vào âm nhạc sôi động ở quảng trường Gwanghwamun (thủ đô Seoul), thưởng thức buổi biểu diễn bên bờ sông Hàn.Ngoài văn hóa truyền thống, có đoàn còn trải nghiệm về công nghệ sản xuất tiên tiến của Hàn Quốc. Một hướng đạo sinh đến từ Maldives chia sẻ sự hào hứng khi được trải nghiệm thế giới mà công nghệ, robot và trí tuệ nhân tạo thay thế sức lao động của con người.Tuy nhiên, ban quản lý một số địa điểm cũng than phiền rằng họ đã rất bất ngờ vì không được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch thông báo chính xác về lịch trình chuyến thăm, quy mô tham gia của đoàn hướng đạo sinh quốc tế.Tại buổi họp báo vào ngày 9/8, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Sang-min công bố các chương trình trong ngày 10/8 của Trại họp bạn hướng đạo thế giới sẽ được tổ chức hoàn toàn trong nhà, để đảm bảo an toàn trước sự đổ bộ của cơn bão Khanun.Mặt khác, buổi biểu diễn "K-pop Super Live" với sự tham gia của 18 nhóm nhạc, nghệ sĩ như NewJeans, NCT Dream vẫn sẽ được tổ chức theo đúng kế hoạch ban đầu là vào ngày 11/8 tại Sân vận động World Cup Seoul.Ban đầu, Trại họp bạn hướng đạo thế giới được tổ chức tại khu khai hoang Saemangeum, là khu đất lấn biển nằm ở huyện Buan, tỉnh Bắc Jeolla. Tuy nhiên, do địa điểm tổ chức được dự báo nằm trong tầm ảnh hưởng trực tiếp của bão Khanun, nên Chính phủ Hàn Quốc ngày 7/8 đã quyết định đưa đoàn hướng đạo sinh các nước rời khỏi Saemangeum, đến các địa phương khác trên toàn quốc.