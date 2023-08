Hơn 10.600 người được sơ tán để tránh bão Khanun đang càn quét qua Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 10/8 đã công bố tình hình đối phó với bão Khanun, cơn bão số 6 hình thành từ xích đạo trong năm nay.Tính đến giữa trưa ngày 10/8, có 7.700 hộ gia đình và hơn 10.600 người được sơ tán đến nơi an toàn.Xét theo khu vực, tại tỉnh Bắc Gyeongsang chiếm số đông nhất với khoảng 6.500 người, tỉnh Nam Gyeongsang là khoảng 2.600 người, tỉnh Nam Jeolla khoảng 940 người, thành phố Busan 330 người.Mặc dù vẫn chưa có thiệt hại về người và tài sản, song đã có nhiều cuộc gọi báo về cây cối và tòa nhà ở nhiều nơi bị đánh đổ, nước ngập và đá lở, khiến nhiều người e ngại rằng thiệt hại sẽ còn tiếp tục nặng nề hơn nữa.Khoảng 490 đoạn đường và 250 bãi đỗ xe ven sông hồ đã được phong tỏa từ trước, các cung đường tham quan tại tất cả mọi công viên quốc gia trên toàn quốc cũng bị đóng cửa.Đường hàng không và đường biển cũng bị "đóng băng" do ảnh hưởng của bão Khanun. Tính đến cùng thời điểm, có 337 chuyến bay tại 14 sân bay như sân bay quốc tế Gimpo và Jeju bị hủy. 128 chiếc tàu chở khách tại 98 cảng trên toàn Hàn Quốc tạm dừng hoạt động.Ngoài ra, lệnh cảnh báo nguy cơ sạt lở cũng được nâng cấp lên thành "nghiêm trọng", lệnh cảnh báo nguy cơ xảy ra sự cố thông tin viễn thông cũng được nâng lên mức "cảnh giác".Từ ngày 8/8, Ủy ban phòng chống tai nạn đã nâng mức độ cảnh báo nguy cơ lên "nghiêm trọng", cấp độ ứng phó khẩn cấp cũng tăng lên thành mức III.Mặt khác, do bão Khanun dự kiến sẽ gây ảnh hưởng lên toàn Hàn Quốc, Chính phủ đang tất bật thi hành các biện pháp ứng phó như khởi động cơ chế làm việc khẩn cấp 24/24 giờ từ ngày 8/8. Khoảng 28.000 nhân viên chính quyền các địa phương như thành phố Busan và Daegu cũng đang trong tình hình làm việc khẩn cấp.Kết thúc kỳ nghỉ phép, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 9/8 bắt đầu nhận báo cáo tình hình đối phó với bão Khanun từ Ủy ban phòng chống tai nạn, và đưa ra chỉ thị phải tổng huy động mọi nguồn lực khả dụng và ứng phó chặt chẽ để giảm thiểu thiệt hại về người.