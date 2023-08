Photo : YONHAP News

Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby ngày 9/8 (giờ địa phương) cho biết Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật dự kiến vào ngày 18/8 được tổ chức tại Trại David (Camp David) do đây là địa điểm mang tính lịch sử đã từng diễn ra các cuộc gặp cấp thượng đỉnh và những lần đối thoại về chính sách ngoại giao quan trọng.Ông Kirby còn nhấn mạnh Tổng thống Mỹ Joe Biden đang mong đợi được tiếp kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, để thực hiện cuộc thảo luận mang ý nghĩa lịch sử liên quan đến tầm quan trọng của mối quan hệ ba bên Hàn-Mỹ-Nhật trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và toàn thế giới.Điều phối viên Mỹ cũng nhận định việc Seoul và Tokyo đang xây dựng mối quan hệ song phương mật thiết sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực đến hai nước, cũng như Washington và khu vực. Về nghị sự hay nội dung phát biểu, ông Kirby đã không trả lời cụ thể mà chỉ để ngỏ là sẽ có rất nhiều nội dung thảo luận.Vào ngày 18/8, lãnh đạo ba nước Hàn-Mỹ-Nhật sẽ có cuộc họp thượng đỉnh riêng biệt đầu tiên chứ không phải bên lề một hội nghị thượng đỉnh đa phương nào. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng thống Biden mời lãnh đạo nước ngoài đến Trại David kể từ sau khi nhậm chức.Trại David nằm ở vùng núi bang Maryland cách thủ đô Washington 100 km về phía Tây Bắc, là nơi nghỉ ngơi riêng của Tổng thống Mỹ và gia đình, cũng như địa điểm diễn ra các cuộc đối thoại quan trọng về việc điều hành quốc gia và hoạt động ngoại giao với lãnh đạo các nước.Mặt khác, Tờ Bưu điện Washington (WP) của Mỹ ngày 7/8 (giờ địa phương) đã đưa tin về vụ tin tặc thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc gần đây đã tấn công mạng an ninh của Nhật Bản, và bày tỏ lo ngại rằng việc chia sẻ thông tin giữa ba nước Hàn-Mỹ-Nhật sẽ bị trì trệ.Về vụ việc này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller ngày 9/8 nhận định cần phải đợi phía Tokyo đưa ra lập trường trước. Ông cho biết đã luôn kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ và tất cả các đồng minh phải thắt chặt an ninh mạng, đồng thời nhấn mạnh an ninh mạng là vấn đề cần được thảo luận thường xuyên giữa các nước đồng minh.