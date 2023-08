74 nước trong đó có Hàn Quốc ra tuyên bố lên án Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp lần thứ nhất của Ủy ban trù bị cho Hội nghị đánh giá Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, diễn ra tại Vienna (Áo) vào ngày 9/8 (giờ địa phương), 74 nước trong đó có Hàn Quốc đã ra tuyên bố chung có nội dung lên án Bắc Triều Tiên.Tuyên bố lần này do Hàn Quốc và Pháp dẫn dắt, với sự tham gia của 74 nước như Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Thụy Sĩ.Bản tuyên bố nêu những lo ngại sâu sắc của 74 nước về việc miền Bắc tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo với tần suất dày đặc và phương thức chưa từng thấy kể từ sau năm 2022, phát triển chương trình hạt nhân, vi phạm cùng lúc nhiều nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa sự an toàn và chủ quyền của các nước láng giềng, gây tổn hại tới hòa bình và an ninh của cộng đồng quốc tế.Các nước hối thúc miền Bắc phải dừng ngay những nỗ lực mở rộng hay cải tiến cơ sở hạt nhân, thực hiện bước đi cụ thể để giải trừ chương trình tên lửa đạn đạo một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.Tuyên bố khẳng định các nước ủng hộ mọi nỗ lực vì hòa bình bền vững của bán đảo Hàn Quốc; kêu gọi Bình Nhưỡng chấp nhận đề xuất đối thoại của các nước đương sự trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản.74 nước cam kết sẽ thực thi triệt để nghị quyết trừng phạt miền Bắc của Hội đồng bảo an, hối thúc tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc khác cũng thực thi tương tự.Hội nghị lần này của Ủy ban trù bị là cuộc họp đầu tiên nhằm rà soát về nghị sự chuẩn bị cho Hội nghị đánh giá NPT lần thứ 11, dự kiến diễn ra vào năm 2026.Các nước tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân trong đó có Hàn Quốc tổ chức Hội nghị đánh giá NPT này 5 năm một lần để kiểm tra về toàn bộ tình hình thực hiện hiệp ước, được thông qua vào năm 1968 nhằm răn đe việc phổ biến vũ khí hạt nhân.Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân có 191 nước tham gia, bao gồm cả Bắc Triều Tiên, nước đã tự tuyên bố rút khỏi hiệp ước này vào năm 1993 nhưng vẫn còn tranh cãi về việc duy trì tư cách thành viên của Bình Nhưỡng.