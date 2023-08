Thành phố Seoul hủy hoạt động ngoài trời của Trại họp bạn hướng đạo thế giới do bão Khanun

Photo : YONHAP News

Các chương trình trải nghiệm văn hóa dành cho các hướng đạo sinh tham gia Trại họp bạn hướng đạo thế giới (World Scout Jamboree) tại Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu từ ngày 9/8.Trong đó có sự kiện "Welcome to Seoul dance night" diễn ra đồng thời tại quảng trường công viên sông Hàn Yeouido và quảng trường Gwanghwamun, với sự tham gia của 2.500 hướng đạo sinh vào 7 giờ cùng ngày.Tuy nhiên, Chính quyền thành phố Seoul đã hủy bỏ toàn bộ chương trình ngoài trời của Trại họp bạn hướng đạo thế giới dự kiến diễn ra vào ngày 10/8, do cơn bão Khanun đang càn quét qua bán đảo Hàn Quốc mang theo mưa gió lớn.Vì lý do này, các hướng đạo sinh chỉ có thể tham gia các hoạt động trong nhà, như tham quan Trung tâm thiết kế Dongdaemun (DDP), studio tại trung tâm S-plex ở phường Sangam thuộc quận Mapo, nơi diễn ra cuộc thi đấu game Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends) là Nhà thi đấu thể thao điện tử (eSports) LoL Park, Bảo tàng dưa muối kimchi Kimchikan tại quận Jongno, cũng như nhiều địa điểm khác nổi tiếng về mặt lịch sử và văn hóa.Sự kiện nổi bật khác là chương trình học nhảy K-pop tại công ty biên đạo vũ đạo nổi tiếng YGX, tham quan doanh nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc nổi tiếng Amore Pacific.Ngoài ra, nhiều chương trình trải nghiệm làn sóng văn hóa Hallyu khác cũng đang được chuẩn bị tại khắp các thành phố ở Hàn Quốc, nhận được nhiều sự quan tâm và hưởng ứng của hướng đạo sinh các nước.Chính quyền thành phố Seoul cho biết sẽ quyết định về việc tiến hành các hoạt động trong nhà và sự kiện ngoài trời hôm 11/8 sau khi xác nhận tình hình cơn bão Khanun.