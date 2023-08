Seoul quyết định tham gia vào Nhóm công tác Công thức Hòa bình Ukraine

Photo : YONHAP News

Trong hai ngày 5-6/8, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong đã tham dự Hội nghị Hòa bình Ukraine diễn ra tại thành phố Jeddah của Ả-rập Xê-út. Tại hội nghị này, Chính phủ Hàn Quốc quyết định tham gia vào cơ chế họp cấp chuyên viên nhằm thực thi "Công thức Hòa bình Ukraine".Công thức Hòa bình Ukraine là một khái niệm do Tổng thống Ukraine Zelensky đưa ra, gồm 10 hạng mục như an toàn hạt nhân, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, thả tù nhân, rút quân đội Nga, khôi phục biên giới, lập Tòa án tội phạm chiến tranh.Hội nghị lần này có sự tham gia của quan chức cấp Cố vấn An ninh quốc gia 45 nước. Phần lớn quan chức các nước đồng tình rằng phải nhanh chóng chấm dứt chiến tranh và khôi phục lại hòa bình chính đáng cho Ukraine; lập ra Nhóm công tác thảo luận về "Công thức Hòa bình Ukraine".Bên cạnh đó, đại diện các nước nhất trí tiếp tục thảo luận về lịch trình tổ chức hội nghị tiếp theo cấp Cố vấn an ninh quốc gia và hội nghị cấp thượng đỉnh.Tổng thống Ukraine hiện đang xúc tiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hòa bình Ukraine dựa trên Công thức Hòa bình.Mặt khác, việc Chính phủ Hàn Quốc quyết định tham gia thảo luận về "Công thức hòa bình Ukraine" khiến giới doanh nghiệp đang kỳ vọng sẽ có cơ hội tham gia vào các dự án tái thiết quy mô lớn sau chiến tranh của Ukraine.Trước đó, trong cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Zelensky tại Ukraine, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã quyết định sẽ tăng cường viện trợ cho Ukraine thông qua 9 gói hỗ trợ, chia làm ba lĩnh vực là an ninh, nhân đạo và tái thiết.