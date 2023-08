Nợ quốc gia của Hàn Quốc tháng 6 giảm hơn 4 tỷ USD so với tháng trước

Photo : Getty Images Bank

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 10/8 đã công bố xu hướng tài chính, cho thấy nợ quốc gia tính đến cuối tháng 6 là 1.083.000 tỷ won (821,08 tỷ USD), giảm 5.300 tỷ won (4,02 tỷ USD) so với một tháng trước, nhưng lại tăng 49.900 tỷ won (37,83 triệu USD) so với cuối năm 2022.Cán cân tài chính tổng hợp (bằng tổng thu trừ tổng chi) vào thời điểm này thâm hụt 55.400 tỷ won (42,01 tỷ USD).Cán cân quản lý tài chính thể hiện tình hình tài chính thực tế của Chính phủ, bằng cán cân tài chính tổng hợp trừ 4 khoản quỹ như quỹ lương hưu và quỹ bảo hiểm tuyển dụng, thâm hụt 83.000 won (62,9 tỷ USD), vượt qua cả mức dự đoán của Chính phủ trong năm ngoái là thâm hụt 58.200 won (44,14 tỷ USD).Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và tài chính nhận định con số này ở mức đã cải thiện nếu so với năm 2022, xét theo việc khoản thu thuế thường khá thấp trong quý II, khiến quy mô thâm hụt cán cân quản lý tài chính trong thời gian này ở mức nghiêm trọng nhất năm.Tổng thu ngân sách Nhà nước tính đến tháng 6 là 296.200 tỷ won (224,62 tỷ USD), giảm 38.100 tỷ won (28,9 tỷ USD) so với một năm trước. Nếu xét cả hiệu ứng cơ sở thì mức giảm của khoản thu từ thuế trên thực tế là 29.500 tỷ won (22,37 tỷ USD).Mặt khác, tổng chi tiêu là 351.700 tỷ won (266,76 tỷ USD), giảm 57.700 tỷ won (43,77 tỷ USD) so với năm 2022, lý do là khoản chi ngân sách cho các dự án bù đắp thiệt hại cho tiểu thương và đối phó với dịch COVID-19 giảm mạnh.Quy mô phát hành trái phiếu Chính phủ trong 7 tháng đầu năm nay là 116.300 tỷ won (88,21 tỷ USD), đạt 69,3% hạn mức phát hành hàng năm.