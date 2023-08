Số người bệnh do nắng nóng tại Hàn Quốc đạt kỷ lục cao trên 2.000 người

Photo : KBS News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 9/8 công bố số người bị bệnh do nắng nóng tính đến ngày 8/8 là 90 người, nâng tổng con số lũy kế từ đầu năm nay là 2.085 người.Đây là mức cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2016 (1.237 người), tức năm đứng thứ hai chỉ sau năm nóng đỉnh điểm 2018.Số người tử vong do nắng nóng trong năm 2023 là 27 người, năm 2018 hiện đang đứng nhất với 48 người.Theo cổng thông tin mở của Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc, số ngày nóng gắt trong năm 2023 tính đến ngày 8/8 là 16 ngày, đứng thứ ba sau năm 2018 (31 ngày) và năm 2013 (16,6 ngày).Xét theo độ tuổi, số người bị bệnh nắng nóng trên 65 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 30,9%. Bệnh do nắng nóng chủ yếu khởi phát trong khoảng thời gian từ 3 giờ chiều cho đến 4 giờ chiều (11,4%) và tại nơi làm việc ngoài trời (30,7%).