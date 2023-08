Photo : YONHAP News

Trước thềm Quốc khánh 15/8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã dùng tiệc trưa với 148 người có công trong phong trào kháng Nhật giành độc lập và gia quyến tại Yeongbingwan (Nghênh Tân Quán), Phủ Tổng thống ở quận Jongno, Seoul.Tổng thống nhấn mạnh phong trào độc lập của nhân dân Hàn Quốc không chỉ nhằm giành lại chủ quyền từ thực dân Nhật Bản, mà còn là một phong trào xây dựng đất nước Hàn Quốc tự do dân chủ, nơi người dân làm chủ. Do vậy, phong trào độc lập mang ý nghĩa phổ quát, chính nghĩa xét trên quan điểm của toàn thể nhân loại, không chỉ riêng dân tộc Hàn Quốc.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh toàn thể dân tộc phải khắc ghi những liệt sĩ đã hy sinh thân mình vì độc lập, tự do và các giá trị phổ quát của nhân loại. Chỉ có như vậy mới có thể duy trì được tính chỉnh thể và bền vững của quốc gia.Sau khi khôi phục được chủ quyền dân tộc bị đánh mất, phong trào dân tộc tiếp tục bảo vệ đất nước Hàn Quốc tự do khỏi sự xâm lược của cộng sản, là bước đệm dẫn tới sự phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, dân chủ hóa. Giờ đây, tinh thần độc lập đang được Chính phủ đương nhiệm kế thừa bằng tầm nhìn trở thành một quốc gia trụ cột trên toàn cầu, đóng góp và làm hết trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế.Tổng thống khẳng định Chính phủ sẽ đoàn kết với cộng đồng quốc tế để trở thành một quốc gia đóng góp tích cực vào tự do, hòa bình và thịnh vượng của toàn thể nhân loại.Bên cạnh đó, ông Yoon cũng cam kết sẽ đưa hài cốt của các liệt sĩ qua đời tại nước ngoài về quê hương.