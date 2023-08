Seoul, Washington và Tokyo yêu cầu Hội đồng bảo an Liên hợp quốc mở cuộc họp về nhân quyền miền Bắc sau 6 năm

Photo : YONHAP News

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield ngày 10/8 (giờ địa phương) đã gặp gỡ các phóng viên ở trụ sở của Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), cho biết ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã cùng yêu cầu Hội đồng bảo an Liên hợp quốc mở cuộc họp thảo luận về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên vào ngày 17/8.Bà Thomas-Greenfield giải thích lý do là vấn đề đàn áp nhân quyền của miền Bắc có liên quan mật thiết đến hòa bình và an ninh quốc tế.Đại sứ Mỹ cũng đã nhấn mạnh việc bảo vệ người dân trên toàn thế giới là một phần bắt buộc theo hiến chương của Liên hợp quốc và cũng là trách nhiệm quan trọng của Hội đồng bảo an. Ngoài ra, cuộc họp sẽ mang lại ý nghĩa to lớn trong việc truy cứu trách nhiệm của chính quyền Bình Nhưỡng vì đã đàn áp và xâm phạm nhân quyền.Nếu cuộc họp thực sự diễn ra thì đây sẽ là cuộc thảo luận mở về nhân quyền Bắc Triều Tiên đầu tiên kể từ sau năm 2017.Trước đó, trong 4 năm từ năm 2014-2017, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã liên tục tổ chức các cuộc họp bàn về vấn đề nhân quyền của miền Bắc, song đã tạm dừng từ năm 2018.Trong cuộc họp vào tháng 12/2017, Bắc Kinh và Matxcơva đã từng phản đối mở cuộc thảo luận về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên, cho rằng việc đem vấn đề này lên bàn luận tại Hội đồng bảo an là không hợp lý và làm căng thẳng thêm tình hình tại bán đảo Hàn Quốc.Khả năng cao là Liên hợp quốc sẽ tiến hành bỏ phiếu về việc tổ chức cuộc họp trên, do Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục bày tỏ lập trường phản đối.Được biết, các nước thành viên thường trực không có quyền phủ quyết, và nếu 9 trên 15 nước thành viên không thường trực bỏ phiếu thuận thì yêu cầu tổ chức cuộc họp sẽ được thông qua.