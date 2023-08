Xuất khẩu 10 ngày đầu tháng 8 của Hàn Quốc giảm 15,3%

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 11/8 đã công bố kim ngạch xuất khẩu trong 10 ngày đầu của tháng 8 là 13,22 tỷ USD, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2022. Con số này bằng với mức giảm khi xét theo số ngày làm việc trong năm là 8,5 ngày, giống với năm ngoái.Kim ngạch xuất khẩu theo tháng của Hàn Quốc đã liên tục giảm so với tháng trước trong 10 tháng qua, kể từ tháng 10 năm ngoái.Xét theo hạng mục, xuất khẩu xe ô tô tăng 27,2%, trong khi chíp bán dẫn và chế phẩm dầu mỏ giảm lần lượt 18,1% và 37,8%.Xuất khẩu sang Việt Nam tăng 3,7%, nhưng Trung Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) thì lại giảm lần lượt 25,9%, 0,8% và 22,7%.Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu trong 10 ngày đầu tháng 8 đạt 16,23 tỷ USD, giảm 30,5%. Nhập khẩu năng lượng như dầu thô, chíp bán dẫn, chế phẩm dầu mỏ giảm.Theo đó, cán cân thương mại trong thời gian này thâm hụt 3,01 tỷ USD, mức thâm hụt tăng so với cùng kỳ tháng 7 (2,26 tỷ USD).Cán cân thương mại trong toàn tháng 7 thặng dư 1,62 tỷ USD, liên tục giữ mức thặng dư trong hai tháng; mức thâm hụt lũy kế từ đầu năm là 27,85 tỷ USD.