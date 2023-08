Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận về khoản tiền đóng băng tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Iran ngày 10/8 (giờ địa phương) ra tuyên bố cho biết khoản tiền hàng tỷ USD của nước này đang bị đóng băng trái phép tại Hàn Quốc căn cứ theo lệnh cấm vận của Mỹ đã bắt đầu được tiến hành quy trình gỡ phong tỏa.Tehran cho biết nước này đã nhận được lời cam kết từ Mỹ, trong đó có việc phóng thích một số công dân của Iran đang bị Washington giam giữ trái phép.Trong khi đó, Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (NCS) cùng ngày đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, xác nhận Iran đã phóng thích 5 công dân Mỹ sau một thời gian giam giữ trong tù, chuyển sang quản thúc tại gia. Hiện tại, Chính phủ Mỹ vẫn đang đàm phán để Iran thả tự do hoàn toàn cho những công dân này. Được biết, những người này phần lớn là người Mỹ gốc Iran, bị cáo buộc là gián điệp và đã bị tuyên án tù, trong đó người bị giam giữ lâu nhất là 8 năm.Trước đó, hãng thông tấn Nhà nước IRNA của Iran dẫn lời Phái đoàn đại diện thường trực Iran tại Liên hợp quốc, cho biết Washington và Tehran sẽ tiến hành thả tự do cho 5 công dân mỗi bên.Truyền thông Mỹ thì đưa tin rằng hai nước đã đạt được nhất trí chuyển số tiền lên tới 7 tỷ USD của Iran đang bị đóng băng tại ngân hàng thương mại của Hàn Quốc sang một tài khoản của nước trọng tài là Qatar, và Tehran có thể rút ra sử dụng, nhưng chỉ giới hạn vào mục đích nhân đạo.Theo thỏa thuận đạt được lần này giữa hai nước, vấn đề khoản tiền bị đóng băng, trở ngại lớn nhất trong quan hệ giữa Seoul và Tehran, được tháo gỡ sau 4 năm, bật tín hiệu xanh cho quan hệ song phương.