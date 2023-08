Giải cứu thành công một em bé người Hàn bị bắt cóc tại Philippines

Photo : KBS News

Một bé gái 8 tuổi người Hàn đã bị bắt cóc khỏi nhà riêng tại thành phố Cebu, Philippines vào lúc 1 giờ chiều ngày 10/8 (giờ địa phương).Theo hệ thống camera giám sát (CCTV) khu vực xung quanh ghi lại được, một người đàn ông ngoài 30 tuổi đã đột nhập vào trong nhà, sau đó nhét đứa trẻ vào trong vali du lịch và đưa ra khỏi nhà.Tên này thản nhiên đẩy chiếc vali cỡ lớn đi bộ ra ngoài khoảng vài trăm km, tiến vào trong khu vực đỗ xe rồi biến mất trong một chiếc ô tô màu bạc.Ngay sau khi biết tin, cộng đồng người Hàn đã đăng tải biển số của chiếc xe nói trên lên mạng xã hội. Trong khi đó, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Philippines thì phối hợp với Cảnh sát địa phương để tiến hành truy nã chiếc xe.Chỉ 7 tiếng sau, tên tội phạm đã bị Cảnh sát địa phương bắt giữ vào lúc 8 giờ tối cùng ngày, may mắn là em nhỏ được giải cứu an toàn. Sau đó, em bé được đưa tới bệnh viện do bị cú sốc lớn về tinh thần.Gia đình của em liên tục cảm ơn phía Đại sứ quán đã hỗ trợ khai báo lên các cơ quan chức năng địa phương một cách nhanh chóng, góp phần đưa con gái mình trở về nhà an toàn.