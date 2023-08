Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 11/8 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 8", trong đó đánh giá tình trạng đình trệ kinh tế đang được giảm nhẹ một phần dù có sự biến động theo tháng.Trong đó, Bộ kế hoạch và tài chính lấy dẫn chứng là sự hồi phục xuất khẩu và cải thiện tâm lý kinh tế, tuyển dụng. Trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu đạt 50,33 tỷ USD, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu cũng giảm 25,4%, nên cán cân thương mại thặng dư 1,63 tỷ USD, hai tháng thặng dư liên tiếp sau 16 tháng thâm hụt (tính đến tháng 6).Cán cân vãng lai tháng 6 cũng thặng dư 5,87 tỷ USD. Trong đó, cán cân hàng hóa thặng dư ba tháng liên tiếp (3,98 tỷ USD). Quy mô thặng dư cán cân thu nhập cũng tăng mạnh. Ngược lại, quy mô thâm hụt cán cân dịch vụ tăng.Tiêu thụ nội địa tiếp tục có chiều hướng hồi phục. Doanh số bán lẻ tháng 6 tăng 1% so với tháng 5 và tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 7 đạt 103,2 điểm, tăng 2,5 điểm so với tháng 6, cho thấy sự cải thiện tâm lý ở các chủ thể kinh tế.Trong tháng 6, chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần đạt 98,8 điểm, tăng 0,3 điểm so với tháng trước. Số lao động có việc làm trong tháng trước tăng 211.000 người so với một năm trước, duy trì đà tăng. Giá tiêu dùng tháng 7 tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022, mức tăng thấp nhất trong vòng 25 tháng.Chính phủ chỉ ra rằng ngành công nghệ thông tin (IT) vẫn đang được kỳ vọng sẽ có chiều hướng cải thiện, trong khi tâm lý kỳ vọng và lo lắng vẫn đan xen liên quan đến hiệu quả từ việc Trung Quốc nối lại hoạt động kinh tế. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng chỉ ra một số yếu tố bất ổn như chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước lớn, ảnh hưởng từ chiến sự Nga-Ukraine, biến động giá nguyên vật liệu.Do đó, Chính phủ sẽ tập trung vào việc ổn định dân sinh, như đối phó với bất ổn về giá cả và thiệt hại do thời tiết nắng nóng, mưa lớn, nhằm tiếp thêm sức sống cho nền kinh tế trong nửa cuối năm, song song với việc cải thiện nền tảng kinh tế.