Hai người thiệt mạng và mất tích khi bão Khanun quét qua Hàn Quốc

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 11/8 công bố tới thời điểm hiện tại, bão Khanun không gây ra thiệt hại nào về người xét theo số liệu chính thức.Tuy nhiên, tại thành phố Daegu vào chiều ngày 10/8, một người đàn ông ngoài 60 tuổi ở huyện Gunwi đã bị dòng nước siết cuốn trôi dẫn đến tử vong. Một người đàn ông khác đi xe lăn điện ở huyện Dalseong cũng bị mất tích. Tuy nhiên, Ủy ban phòng chống tai nạn tạm thời phân loại đây là các sự cố an toàn, không phải thiệt hại do bão.Đã có hơn 15.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp để chống bão. Trong đó, tỉnh Bắc Gyeongsang nhiều nhất với 9.800 người, sau đó tới tỉnh Nam Gyeongsang 2.900 người, tỉnh Nam Jeolla là 970 người. Hiện vẫn còn hơn 4.000 người dân chưa thể về nhà.Bão Khanun cũng gây ra nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất do mưa lớn và gió giật mạnh. 33 căn nhà và 16 cửa hàng, 2 tàu cá ở tỉnh Gangwon và thành phố Daegu bị hư hại hoặc chìm trong biển nước. Hơn 190 công trình công cộng như cầu đường, đê kè, bị thiệt hại lớn, nhỏ. Hơn 1.000 hecta diện tích đất canh tác nông nghiệp bị ảnh hưởng như ngập nước hoặc rụng quả. 7.000m² nhà kính bị hư hại, 123 con bò bị chết. Hơn 40.000 hộ gia đình bị bất tiện vì sự cố mất điện.