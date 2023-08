Các tuyến tàu hỏa, hàng không hoạt động bình thường trở lại sau bão Khanun

Photo : YONHAP News

Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) cho biết đã nối lại hoạt động các tuyến tàu hỏa thông thường và tàu cao tốc KTX từ ngày 11/8 sau một thời gian bị gián đoạn hoặc điều chỉnh hoạt động bởi ảnh hưởng của bão Khanun.Trong ngày 10/8, hơn 300 tuyến tàu hỏa thông thường và tàu cao tốc KTX của KORAIL đã bị dừng hoạt động do ảnh hưởng của bão. Từ chiều cùng ngày, Tổng công ty đường sắt bắt đầu nối lại một số tuyến tàu hỏa ở những nơi bão đã đi qua.Tuy nhiên, KORAIL sẽ tuần tự nối lại các tuyến tàu sau khi kiểm tra tình hình an toàn tại tuyến Gyeongjeon, Taebaek, Gyeongbuk, Yeongdong (đoạn Donghae-Gangneung), hiện vẫn đang bị dừng khai thác do lượng mưa lớn.Công ty SR, đơn vị khai thác tuyến đường sắt cao tốc Suseo (SRT), cũng đã nối lại các tuyến tàu bình thường từ sáng ngày 11/8.Các chuyến bay nội địa cũng đã được nối lại từ cùng ngày. Tổng công ty hàng không Hàn Quốc cho biết tất cả các chuyến bay nội địa tới 14 sân bay trên toàn quốc đã được khai thác trở lại bình thường từ cùng ngày.