Chưa ghi nhận thiệt hại liên quan tới người Hàn trong vụ cháy rừng trên đảo Maui, Hawaii

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sáng ngày 11/8 cho biết Bộ Ngoại giao đang tiến hành nắm bắt tình hình thiệt hại liên quan tới người Hàn trong vụ cháy rừng trên đảo Maui, bang Hawaii, Mỹ.Chính phủ đã quyết định cử Lãnh sự tới đảo Maui để hỗ trợ công dân Hàn Quốc và Hàn kiều đang lánh nạn tại sân bay và các địa điểm sơ tán tạm thời.Đến chiều cùng ngày, cơ quan ngoại giao vẫn chưa tiếp nhận thông tin thiệt hại nào liên quan tới người Hàn trong vụ cháy.Trên đảo Maui hiện có hơn 500 Hàn kiều đang sinh sống. Ngoài ra, còn hàng trăm khách du lịch người Hàn đang lưu trú tại đây.Trước đó, Ngoại trưởng Park Jin đang trong chuyến công du châu Phi ngày 10/8 (giờ địa phương) đã nghe Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Honolulu (Hawaii) Lee Seo-young báo cáo qua điện thoại về tình hình cháy rừng ở đây.Thứ trưởng Ngoại giao Oh Young-ju ngày 10/8 đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với sự tham gia của Tổng lãnh sự quán tại Honolulu, kiểm tra tình hình an toàn của cộng đồng Hàn kiều trên đảo Maui.Thứ trưởng Oh chỉ đạo dù các điều kiện liên lạc đang hết sức khó khăn do điện lưới, mạng viễn thông bị cắt, nhưng Tổng lãnh sự quán phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, nắm bắt tình hình thiệt hại liên quan tới người Hàn một cách nhanh chóng, thực hiện các biện pháp cần thiết để di chuyển công dân Hàn Quốc tới nơi an toàn.Vụ cháy rừng bùng lên trên đảo Maui của Hawaii vào ngày 8/8 (giờ địa phương) và lan rộng với tốc độ chóng mặt do gặp gió lốc mạnh, gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản.