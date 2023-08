Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị lập đối sách hỗ trợ người dân sơ tán, thiệt hại trong bão Khanun

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Lee Do-woon ngày 11/8 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol cùng ngày đã nghe Bộ trưởng Hành chính và an toàn kiêm Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Lee Sang-min báo cáo về toàn bộ tình hình thiệt hại gây ra bởi bão Khanun, cơn bão số 6 hình thành từ xích đạo trong năm nay.Tổng thống đã chỉ thị cho các ban ngành hữu quan lập đối sách hỗ trợ cho những người dân phải sơ tán, bị thiệt hại do bão Khanun.Bên cạnh đó, ông Yoon chỉ ra rằng cơn bão lần này quét dọc bán đảo Hàn Quốc, một điều hết sức hiếm thấy, lại di chuyển với tốc độ chậm. Vậy nhưng sự chủ động đối phó của các ban ngành Chính phủ như sơ tán khẩn cấp 15.000 người dân tránh bão, kiểm soát ra vào 2.400 khu vực nguy hiểm như đường hầm đã giúp giảm thiểu thiệt hại về người.Tổng thống cảm ơn các công chức đã nỗ lực thực hiện các biện pháp sơ tán an toàn hay kiểm soát giao thông, và cảm ơn người dân đã tuân theo các biện pháp chống bão của Chính phủ.