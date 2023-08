4 ngày trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật tại Trại David ở Mỹ

Photo : YONHAP News

Chỉ còn 4 ngày nữa là tới Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật, tổ chức tại Trại David (Camp David) ở bang Maryland, Mỹ. Đây là cuộc họp sau ba tháng kể từ lần gặp trước đó vào tháng 5 tại Hiroshima (Nhật Bản), nhân Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7). Cuộc họp lần này mang ý nghĩa to lớn do đây là lần đầu tiên lãnh đạo thượng đỉnh ba nước gặp gỡ riêng biệt, không phải bên lề một hội nghị thượng đỉnh đa phương nào.Theo lịch trình, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ xuất cảnh vào ngày 17/8, nhóm họp, dự tiệc trưa với Washington và Tokyo tại Trại David, sau đó đưa ra tuyên bố chung vào ngày 18/8, và về nước trong cùng ngày.Phó Chánh văn phòng an ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Tae-hyo nhấn mạnh việc Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên mời lãnh đạo nước ngoài đến Trại David kể từ sau khi nhậm chức đã thể hiện rõ tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật mà Washington đặt ra.Lãnh đạo ba nước dự kiến sẽ thảo luận về việc cụ thể hóa hợp tác an ninh, bao gồm phương án ứng phó chung ba bên trước mối uy hiếp từ hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên.Có ý kiến cho rằng khả năng cao ba nước sẽ nhất trí tổ chức thường kỳ các cuộc tập trận quân sự chung về phòng thủ tên lửa và chống tàu ngầm. Thêm vào đó là tái xác nhận quyết tâm tiếp tục phối hợp trong lĩnh vực công nghệ hiện đại và an ninh kinh tế.Ông Kim Tae-hyo bày tỏ kỳ vọng rằng hội đàm lần này sẽ là bước ngoặt để xây dựng hệ thống hợp tác đa tầng trong các cấp và phổ quát tại nhiều lĩnh vực đa dạng.Trong khi đó, phía Trung Quốc đang lên tiếng phản đối mạnh mẽ và cho rằng cuộc họp này là nhằm xúc tiến thành lập "Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phiên bản châu Á".Về phần mình, một quan chức Văn phòng Tổng thống khẳng định Seoul, Washington và Tokyo sẽ không đưa nội dung xem Trung Quốc là nước thù địch trong tuyên bố chung, cũng như không phải nhóm họp để cản trở Bắc Kinh.Ngoài ra, quan chức này còn cho biết kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản sớm nhất vào tháng 8 sẽ không phải chủ đề nghị sự được bàn bạc trong hội nghị lần này. Được biết, lãnh đạo Hàn-Nhật hiện cũng đang trao đổi về việc tổ chức cuộc họp song phương tại Mỹ.