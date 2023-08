Chí sĩ yêu nước kháng Nhật Oh Sung-kyu trở về quê hương

Photo : YONHAP News

Chí sĩ yêu nước Oh Sung-kyu, xuất thân từ Chi đội 3 của đội quân Gwangbok (Quang Phục, tức Giải phóng) Hàn Quốc, đã từ Nhật Bản trở về quê hương. Cụ năm nay bước sang tuổi 100.Chí sĩ Oh đã cùng đoàn đại diện Chính phủ, bao gồm Bộ trưởng Bộ Người có công Hàn Quốc Park Min-shik, nhập cảnh vào sân bay quốc tế Gimpo hôm 13/8. Cụ cũng đã thể hiện niềm cảm kích và xúc động khi được trở về cố hương khi gần đất xa trời.Sau đó, chí sĩ Oh đã đến Nghĩa trang quốc gia Seoul để thực hiện nghi thức chào hỏi đến Chi đội trưởng Kim Hak-kyu, người đồng đội đang yên nghỉ tại nghĩa trang này.Sinh năm 1923, ông Oh Sung-kyu từng tham gia vào cuộc kháng chiến chống Nhật, chủ yếu hoạt động tại khu vực Phụng Thiên, Mãn Châu, Trung Quốc (nay là thành phố Thẩm Dương) trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc. Sau khi tổ chức bị lộ, ông đã tẩu thoát đến Mãn Châu, và gia nhập Chi đội 3 của đội quân Gwangbok tại tỉnh An Huy của Trung Quốc.Chí sĩ Oh cũng được Chính phủ Hàn Quốc trao tặng Huân chương kiến quốc hạng 5 vào năm 1990. Khi đang sinh sống tại Nhật Bản, ông đã bày tỏ mong muốn được trở về và ở tại quê hương cho đến khi qua đời.