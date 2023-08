Cán cân du lịch của Hàn Quốc thâm hụt 4,65 tỷ USD trong nửa đầu năm 2023

Photo : YONHAP News

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 14/8 đã công bố cán cân du lịch của Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm 2023 đã thâm hụt 4,65 tỷ USD, là mức thâm hụt lớn nhất trong 5 năm kể từ cùng kỳ năm 2018 (7,06 tỷ USD) và liên tục đà thâm hụt trong 23 năm từ năm 2001.Quy mô thâm hụt cán cân du lịch của Hàn Quốc đã đạt đỉnh vào năm 2017 với 14,7 tỷ USD, sau đó thu hẹp dần, đạt 8,52 tỷ USD vào năm 2019, và giảm xuống còn 3,18 tỷ USD trong năm 2020, năm đầu tiên bùng phát dịch bệnh COVID-19 tại Hàn Quốc.Tuy nhiên, mức thâm hụt lại đang mở rộng trở lại kể cả khi dịch bệnh COVID-19 được tuyên bố không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Cụ thể, cán cân du lịch năm 2021 thâm hụt 4,33 tỷ USD, và lại thâm hụt nặng nề hơn nữa với 5,3 tỷ USD vào năm 2022. Kim ngạch thâm hụt trong nửa đầu năm nay thậm chí còn tăng 122,9% so với cùng kỳ năm 2022. Lý do là đà hồi phục của số lượng người nước ngoài đến Hàn Quốc du lịch thời hậu dịch bệnh vẫn còn khá chậm so với lượng người Hàn Quốc ra nước ngoài du lịch.Số lượng khách nước ngoài đến Hàn Quốc du lịch trong nửa đầu năm nay là 4,43 triệu người, tăng 446,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, vẫn chỉ dừng lại ở mức 52,5% so với năm 2019, thời trước khi bùng dịch COVID-19.Trong khi đó, số người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài là 9,93 triệu người, bằng 66% nửa đầu năm 2019. Theo đó, khoản tiền đổ ra là 11,56 tỷ USD, vượt xa số tiền thu vào là 6,91 tỷ USD.Đặc biệt, đà hồi phục chậm của khách du lịch người Trung Quốc, quốc gia đứng đầu trong các nước đến Hàn Quốc du lịch, cũng là một yếu tố lớn gây ra thâm hụt cán cân du lịch. Lý do là sau khi dịch COVID-19 bùng phát, Bắc Kinh đã cấm người dân nước mình đi du lịch theo đoàn sang Hàn Quốc.Số khách du lịch Trung Quốc trong nửa đầu năm 2023 là 540.600 người, bằng 19,5% của cùng kỳ năm 2019. Mặt khác, du khách từ Mỹ là 514.000 người, đạt mức 101,1% của năm 2019, cho thấy xu hướng tăng mạnh hơn cả thời kỳ trước dịch. Khách du lịch từ 6 quốc gia Đông Nam Á bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Singapore là 931.000 người, hồi phục khoảng 73,5% của nửa đầu năm 2019. Du khách Trung Hoa từ các quốc gia không phải Trung Quốc như Hong Kong, Đài Loan và Ma Cao là 578.000 người, bằng 60% năm 2019. Khách du lịch người Nhật Bản là 862.000 người, đạt mức 52,1%.Việc Bắc Kinh cấp phép cho toàn bộ hoạt động du lịch theo đoàn của người dân Trung Quốc dự kiến sẽ góp phần gia tăng thu nhập từ du lịch và thu hẹp quy mô thâm hụt trong cán cân du lịch của Hàn Quốc.