Ngành đóng tàu Hàn Quốc quay trở lại vị trí số một thế giới về đơn hàng trúng thầu trong tháng 7

Photo : KBS News

Theo số liệu của cơ quan nghiên cứu về đóng tàu và vận tải biển Clarkson (Anh) công bố ngày 14/8, trong tháng 7, tổng đơn hàng đóng tàu trên toàn thế giới đạt 3,33 triệu tấn tổng hợp bù (CGT), 96 tàu, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc trúng thầu 1,46 triệu tấn tổng hợp bù, chiếm 44% tổng đơn hàng toàn cầu, vượt qua Trung Quốc để quay lại vị trí thứ nhất sau 5 tháng kể từ tháng 2 năm nay. Trung Quốc trúng thầu 1,13 triệu tấn tổng hợp bù, chiếm 34%.Nếu xét theo số lượng tàu, thì Hàn Quốc trúng thầu 29 tàu, và Trung Quốc trúng thầu 48 tàu.Tính tới cuối tháng 7, lượng đơn hàng tồn trên toàn thế giới đạt 117,77 triệu tấn tổng hợp bù, tăng 190.000 tấn tổng hợp bù so với tháng trước. Trong đó, Trung Quốc có đơn hàng tồn nhiều nhất là 55,35 triệu tấn tổng hợp bù, chiếm 47%, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Theo sau là Hàn Quốc với đơn hàng tồn đạt 39,26 triệu tấn tổng hợp bù, chiếm 33%, tăng 9%.Chỉ số giá đóng mới tàu Clarkson tháng 7 là 172,38 điểm, tăng 10,8 điểm so với cùng kỳ năm 2022. Giá đóng mới tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) là 261 triệu USD, tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) là 126 triệu USD, tàu chở container siêu lớn là 225 triệu USD.