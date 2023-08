82% người dân Hàn Quốc ác cảm với chính quyền Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Hàng năm, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) tiến hành khảo sát nhận thức của người dân về thống nhất mỗi dịp Quốc khánh. Trong cuộc khảo sát năm nay, có 75,2% người dân trả lời cảm thấy bất ổn về tình hình an ninh gần đây, cao hơn 5% so với cuộc khảo sát năm ngoái và đã tăng 3 năm liên tiếp.Người dân Hàn Quốc có xu hướng gia tăng ác cảm với chính quyền Bắc Triều Tiên. 82,3% trả lời có ác cảm với chính quyền miền Bắc, tăng tới hơn 10% so với cách đây hai năm. Trong đó, có hơn một nửa trả lời "rất ác cảm".68,6% người dân cho rằng cần thống nhất hai miền Nam-Bắc. Tuy nhiên, chỉ có 71,3% cho rằng hai miền có thể thống nhất, giảm hơn 4% so với năm trước. Ngược lại, số người trả lời "không thể thống nhất" tăng ba năm liên tiếp.Để tiến tới thống nhất, 41,1% người dân được hỏi cho rằng phải xúc tiến giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, cũng là giải pháp được lựa chọn nhiều nhất, theo sau là các ý kiến cho rằng hai miền cần thiết lập niềm tin quân sự, hợp tác giao lưu kinh tế liên Triều.Tuy nhiên, 72,1% ý kiến cho rằng hai miền sẽ khó giải quyết vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng trong tương lai gần.57,3% ý kiến phản đối chính sách với Bắc Triều Tiên của Chính phủ đương nhiệm, tăng mạnh so với năm ngoái. Người dân cho rằng Chính phủ phải đưa nỗ lực ngoại giao để phi hạt nhân hóa lên hàng đầu.Cuộc khảo sát trên do Viện nghiên cứu truyền thông công cộng thuộc KBS tiến hành qua mạng internet với 1.675 nam nữ trên 19 tuổi trên toàn quốc trong vòng ba ngày từ ngày 1/8, có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ± 2,4%.