Photo : YONHAP News

Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh (15/8/1945), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh phong trào kháng Nhật giành độc lập là một phong trào nhằm xây dựng Hàn Quốc thành một quốc gia dân chủ tự do, tôn trọng tự do, nhân quyền và pháp trị.Tổng thống chỉ ra rằng kể từ sau khi khôi phục được chủ quyền quốc gia, Hàn Quốc đã đạt được sự phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, dân chủ hóa, và đang tiếp tục tầm nhìn trở thành một quốc gia trụ cột trên toàn cầu.Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ trích rằng mặc dù 70 năm đã trôi qua nhưng vẫn còn những thế lực "chống phá Nhà nước", mù quáng tuân theo chủ nghĩa toàn trị cộng sản. Đặc biệt, nhiều đối tượng đang giả danh nhà hoạt động dân chủ, nhà hoạt động tiến bộ, để tuyên truyền và kích động trái với luân thường đạo lý, tuyệt đối không thể bị các đối tượng này khuất phục.Để làm được điều này, Hàn Quốc cần phải đoàn kết với các quốc gia tự do dân chủ khác. Qua đây, ông Yoon nhấn mạnh về quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và hợp tác với Nhật Bản.Đặc biệt, Tổng thống chỉ ra rằng Nhật Bản là đối tác cùng chia sẻ giá trị phổ quát với Hàn Quốc, nên hai nước phải hợp tác hướng tới tương lai để cùng đóng góp vào sự hòa bình và thịnh vượng của toàn thế giới.Tổng thống cũng bày tỏ kỳ vọng Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật dự kiến diễn ra vào ngày 18/8 tới sẽ là một bước ngoặt mới cho cơ chế phối hợp ba bên, đóng góp vào hòa bình tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Liên quan tới Bắc Triều Tiên, ông Yoon cho biết sẽ nỗ lực để mở ra con đường đối thoại với Bình Nhưỡng thông qua "đề xuất táo bạo".Trước đó, trong bài phát biểu nhân dịp Quốc khánh 15/8 năm ngoái, Tổng thống đã chính thức công bố "đề xuất táo bạo" với Bắc Triều Tiên, đề ra các phương án hỗ trợ kinh tế như cung cấp lương thực, hỗ trợ cơ sở hạ tầng nếu Bắc Triều Tiên có bước đi phi hạt nhân hóa.